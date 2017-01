“En la Maestría de UCES aprender y hacer son dos caras de la misma moneda” Sociales 18/01/2017 Redacción LIC. JAVIER SANDRONE, COORDINADOR DE POSGRADO DE UCES RAFAELA

El año pasado la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Sede Rafaela, se animó a dar un paso más y apostó al sistema educativo de posgrado. Así comenzó a dictarse la Maestría en Negocios Internacionales, una especialización pensada para nuestra ciudad y la región, especialmente para que tanto las empresas como sus profesionales puedan aprovecharla cursando en Rafaela.

En este sentido, el Coordinador del mencionado posgrado, Lic. Javier Sandrone, expresó que debido a que la aceptación fue “muy buena” este año, nuevamente, se abren las inscripciones para que aquellos profesionales que no se decidieron en 2016 puedan sumarse.

Según aseguró el año 2017 será otra apuesta fuerte al nivel de posgrado, con docentes de Alemania, Brasil, que llegarán a Rafaela a dictar sus clases, acuerdos con Institutos de formación comercial Argentino – Chinos, entre otras propuestas que seguirán dando ejemplos de excelencia educativa y prestigio académico.

¿Cómo evaluás el primer año de cursado de la Maestría en Negocios Internacionales?

Terminado el año 2016 y ya con algunos días de 2017, destacamos aspectos que nos ha dejado el primer año de la Maestría en Rafaela. Aprender y hacer, dos caras de una misma moneda. ¿El aula como think tank?

En nuestra Maestría, aprender y hacer son dos caras de la misma moneda. Las materias están estructuradas para que los maestrandos no sólo estudien las teorías académicas, sino que luego las apliquen en sus propias organizaciones, compartan sus experiencias en clase y obtengan información sobre cómo las mismas teorías juegan de manera diferente en distintos entornos laborales. Tenemos una fuerte orientación a la creación y consolidación de competencias laborales en nuestros maestrandos.

¿Qué aporta esta Maestría a los profesionales de Rafaela y zona?

Cursos relevantes, aplicación inmediata. ¿Que distinguen nuestros maestrandos? Todas nuestras materias enfatizan los currículos relevantes y aplicables en los negocios internacionales, para que los estudiantes puedan relacionar inmediatamente con sus lugares de trabajo. Los maestrandos usan a menudo su configuración profesional como la base para los proyectos y los papeles, aplicando conceptos aprendidos en clase para analizar y para mejorar los procesos en el lugar de sus organizaciones. El origen del conocimiento es la problemática laboral del mismo alumno, siendo que a partir de allí se construyen los estudios de caso, para ayudar a los maestrandos a entender mejor cómo las teorías académicas juegan en diversas situaciones del mundo real.

Se empieza aquí, pero ¿cuál es el objetivo de los cursantes?

Ejemplos de objetivos que nos comentan nuestros maestrandos, al momento de decidirse por la Maestría: avanzar dentro de su organización actual, pasar a un nuevo trabajo buscando mejora profesional, lanzar una propia empresa como emprendedor, la gestión del conocimiento en el ámbito público, etc.; la Maestría en Negocios Internacionales puede ayudar a lograrlo. Desde sus charlas extracurriculares con empresarios líderes, cuerpo docente internacional, la posibilidad de articular estudiando en Alemania, entre otras opciones; son entradas a escenarios nuevos de excelencia profesional y opciones de crecimiento.

Saber, saber hacer y saber ser… ¿Se cumple lo que se profesa?

Los miembros docentes y coordinadores de la Maestría tienen reconocidas credenciales académicas, así como experiencia profesional en las materias que enseñan. Esta combinación de academia y experiencia enriquece su enseñanza, proporcionando a los maestrandos una visión del mundo real y un marco práctico para aplicar sus nuevas habilidades y conocimientos. No sólo saber, sino haberlo puesto en práctica en el mundo laboral…

“¿Quieres algo bien hecho? Encargáselo a una persona ocupada”, o algo así dice el refrán…

Hemos visto durante un año lo impredecible que puede ser la vida y peor las agendas de nuestros maestrandos. Es por eso que nuestra estructura de cursado y estudio, se centra en acomodar los días y horarios profesionales, para brindarle el apoyo que necesita. Nuestros docentes y coordinadores también entienden estos retos, pues como hemos dicho en su dinámica laboral privada, viven estas restricciones. Siendo así, mostramos un genuino compromiso con el avance de los maestrandos, en las cursadas, exámenes, charlas, etc. Se hacen fácilmente disponibles, a menudo sirviendo como mentor importante a los mismos.

¿Ya están abiertas las inscripciones para este año?

Sí, pero limitada. El tamaño de la cohorte en grupo reducido facilita y promueve los vínculos personales y laborales, generando un micro entorno de aprendizaje de excelencia académica y práctica. Las inscripciones están abiertas para una nueva cohorte 2017, pero limitada a sólo 10 inscriptos (al momento tenemos 6 preinscriptos). Queremos mantener este grupo reducido, el cual promueve una red de contactos más íntimo y concentrado. Ejemplo son las posibilidades de armar grupos afines para la producción de exámenes finales, los docentes que vienen de Alemania o Buenos Aires al dormir en Rafaela suelen compartir cenas, desayunos, charlas individuales con los maestrandos en pos de sus necesidades particulares, etc. Buscamos sacar al maestrando de ser un número más, en un aula repleta de alumnos, donde el docente llega, expone y se va…

¿Cuáles son las expectativas a futuro?

Para este 2017 tenemos confirmados dos docentes de Alemania, un docente de Brasil, estamos cerrando acuerdos con Institutos de formación comercial Argentino – Chinos, entre otras propuestas. Ampliamos los ciclos de charlas en áreas de la geopolítica, riskmanagement y tributación internacional. Los negocios se abren paso en escenarios complejos y en muchos casos, aún desconocidos; estar preparados para hacerles frente es una condición sine qua non para el ejecutivo moderno.