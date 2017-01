La alegría de Patricia Información General 18/01/2017 Redacción Leer mas ...

A pocas horas de haberse consagrado en el certamen que le da un pase para presentarse en el mayor festival folclórico, tomamos contacto con Patricia Ratti, que no cabía en sí de la inmensa felicidad por el logro alcanzado.

La intérprete rafaelina remarcó que la posibilidad de relatar su experiencia es "una gran oportunidad que me da el Diario de poder comentar a toda la región lo ocurrido hace pocas horas en la final de un nuevo Pre- Cosquín en dicha ciudad cordobesa.

"Esta vez con el mejor de los finales: obtener el máximo premio en mi categoría de solista vocal femenino. Fue la cuarta vez que participo de este concurso 2010, 2011, 2014 y ahora 2017 en las tres oportunidades anteriores disputé las tres veces la final del concurso con la ganadora, perdiendo en cada una de las finales, pero esta vez me toca a mí". Más adelante manifestó "deseo dedicar este logro a mi familia, amigos y a todos en general que hace muchos años me siguen y sé que esto los hace feliz tanto como a mí ser la elegida entre 46 sub sedes todo un país, poder competir entre cientos de participantes de las que una de cada sede clasificó y de ellas fuimos seleccionadas sólo 6 para una gran final. Ser elegida me recuerda tantos viajes, actuaciones. Siempre esa búsqueda de superarme en cada momento de una interpretación, dónde corregir expresiones, movimientos, estados de ánimo, naturalidad, conocimiento sobre la palabra a interpretar fue la rutina de años de trabajo y en eso tengo un patrón de trabajo que es mi papá, Julián Ratti. Además se suman maestros, músicos, familia, estudio y todo lo que te puedas imaginar de lo que le va para formarse profesionalmente para enfrentar un público y mostrarle una canción o un canto que los haga decidir y te elijan para que acompañes su momento musical en la vida. Por todo esto y mucho más es un gran momento el vivido anoche en Cosquín y gracias a nuestro amigo José Meana, conductor de la radio que está detrás del escenario como todos los años transmitiendo en directo el Pre Cosquín".

Por otra parte agradeció a la gente de la sub sede Rafaela que, con esfuerzo armó este Pre Cosquín Rafaela y que dos de sus elegidos trajeron su premio mayor. "Aprovecho para felicitar a todos los que viajaron y nos representaron muy en especial a Daniel Orellano al que conozco desde muy niña, por ser Daniel uno de los músicos que incluso actualmente acompaña a mi papá Julián en sus presentaciones, siento una gran alegría por Daniel porque sé de su trabajo y profesionalismo".