Para Ramiro Costa, la 'Crema' estará mejor Deportes 18/01/2017 Martin Ferrero El delantero de Atlético habló sobre los primeros minutos de fútbol, de lo que se viene y de la misma pretemporada.

Ampliar FOTO LA OPINION RAMIRO COSTA. / “De a poco iremos agarrando ritmo y mejorando en el juego”.

Atlético de Rafaela sigue adelante con su puesta a punto y si bien en su primera prueba, el último sábado vs Sportivo Belgrano, no mostró su mejor versión, el equipo que presentó la “Crema” tuvo varias bajas y recién fueron los primeros minutos de fútbol del verano.

“Es importante para empezar a soltarnos un poco, corrimos mucho la semana pasada y lo que más cuesta es agarrar el toque con la pelota pero de a poco iremos agarrando ritmo y mejorando en el juego”, analizó Ramiro Costa tras el 0-1 ante el conjunto de San Francisco.



-¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste al equipo?

-Me sentí bien, sin molestias en el aductor, algo que me dejó los últimos cuatro partidos casi afuera y pude terminar bien. En cuanto al equipo, tenemos que seguir mejorando, por momentos perdimos mucho la pelota, pero hay que hacer hincapié en mantener la idea de juego que teníamos el torneo pasado y que era tener mucho la pelota.



-Entre puntos bajos y altos: les sigue costando mucho llegar con claridad y se mostraron firmes en el fondo, más allá de esa última desatención que costó el gol…

-Sí, como siempre lo dije nos está faltando ese último pase para dejar mano a mano al delantero, o un buen centro para poder concretar bien la jugada, uno por ahí siempre termina las jugadas bastante incómodo, siempre con un hombre encima pero tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando. En cuanto a lo defensivo bien, salvo en la última jugada un rebote que le quedó al delantero pero esto sirve para seguir mejorando y creciendo en la parte del juego.



-Se viene el semestre más importante.

-No tenemos margen de error, estos seis meses van a ser los definitorios, sabemos que ya no podemos dejar puntos en el camino, necesitamos ganar y sumar puntos como sea, tenemos que empezar a recuperar a varios soldados, hay varios lesionados y son jugadores de nombre y que a nosotros nos sirven porque es un grupo muy joven donde necesitamos que los más grandes estén.



-Es un plantel muy joven, con poca experiencia, ¿Cómo los ves a los más chicos?

-Es un grupo muy joven, yo tengo 24 años y me siento uno de los más grandes, tratando de apoyarlos, dándoles la confianza, tanto nosotros como el cuerpo técnico y tienen que seguir haciéndolo de la misma manera que antes ya que es lo que los llevó a estar hoy en el plantel de primera.