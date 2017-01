Seminario de Ritmo Brasileño Región 18/01/2017 Redacción SUARDI

SUARDI. - La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad local recuerda que hoy, miércoles 18, se llevará adelante la primera clase del Seminario Intensivo de Ritmo Brasileño.

El mismo estará a cargo de Araceli Renna; y se desarrollará en Sala Estrada, desde las 17:00 hs. Podrán participar todos los interesados mayores a 10 años.

Para anotarse deberán llegarse a Secretaría de Cultura y Educación (Casa de Mareilí – Rivadavia 343) o comunicarse al teléfono: 478687, en horario de atención al público.

Al tomar clases de baile desafías tu mente y estimulas la conectividad del cerebro. A diferencia de otras formas de ejercicio, en la danza no hay barrera de edad.



PARA PREVENIR DENGUE, CHIKUNGUÑA Y ZIKA

La Comuna de la Ciudad de Suardi difunde recomendaciones para la Prevención del Dengue, Chikunguña y ZiKa. Estas tres enfermedades virales se transmiten a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti, los cuales se crían en recipientes con agua clara. Evitemos criaderos dentro de nuestras viviendas.

Ante la presencia de alguno de los siguientes síntomas:

Dolores musculares, articulares, fatiga, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), erupciones, náuseas, vómitos, fiebre alta se debe consultar al Servicio médico.

No tomar aspirinas o ibuprofeno.

Además, es importante destacar que la Comuna dispone de briquetas larvicidas, para efectuar tratamientos en aljibes y tanques que contengan agua. Las mismas se pueden retirar de forma gratuita, durante el horario de atención al público.



¡VENI A VISITAR LA TIENDITA DE MAREILI!



“El arte es una respuesta a la vida. Ser artista es emprender una manera riesgosa de vivir, es adoptar una de las mayores formas de libertad, es no hacer concesiones...” Antonio Berni

La Secretaría de Cultura y Educación invita a los vecinos a visitar la “tiendita’’, ubicada en dicha secretaría (Rivadavia 343).

En estos días, llegaron hermosas Muñecas Tejidas a Crochet de Gloria Frank; que se sumaron a los libros ‘’Gaminiando’’ de Pablo Orellana y “Los de atrás de la vía” de Marcos Griffa.

También se pueden encontrar bolsas, percheros, cuadros y cajitas de Carina Mina, tablas de Raúl Almada, aros y colgantes de María Inés Nicola, vasos y portasahumerios de Claudia Manelli, y vasijas para miel y recipiente p/cartas de María Inés Bertolín.

La Tiendita de Mareilí se pensó como un espacio para que los productores culturales tengan la posibilidad de ofrecer sus creaciones a toda la comunidad.



LANZAMIENTO CARNAVALES SUARDI 2017

Mañana, jueves 19, en Sala Estrada desde las 20:00 hs, se llevará adelante, para medios locales y zonales, el Lanzamiento y/o Conferencia de Prensa de los Carnavales de Suardi 2017.

El titular del gobierno local, Hugo Boscarol, representantes de la Secretaría de Cultura y Educación, y Miembros de la Comisión Organizadora de Samay Yasí, anunciarán una nueva edición de uno de los festejos más importantes de la localidad.

Este año la comparsa estará presentando ‘’Samay Yasí Olímpica”.



¡REGALAMOS ENTRADAS Y REMERAS DE LA COMPARSA!

Al finalizar la conferencia, la banda local La Gosadera -banda integrante de la comparsa- brindará un show especial en Plaza San Martín. Durante el espectáculo, se regalarán remeras representativas de la comparsa, y entradas para poder disfrutar de las noches de carnaval en la Ciudad.





VIAJE A BUENOS AIRES

Hugo Boscarol se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, junto a Intendentes y Presidentes Comunales de Santa Fe y Córdoba, entre ellos el Presidente Comunal de Dos Rosas y la Legua y el Intendente de la ciudad de Morteros José Bria.

Dicho viaje tiene como objetivo ser recibidos por el Ministro de Agroindustria de la Nación Ricardo Buryaile, en dicha reunión se expondrá y acercará al Ministro las problemáticas hídricas de la región.