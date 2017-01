A favor de debatir el régimen penal juvenil Nacionales 18/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri confirmó ayer que avanzará con el debate sobre un "Código Penal Juvenil" y con la implementación de controles migratorios más estrictos, al advertir que "son cosas razonables que otros países ya tienen".

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el Presidente fue consultado por esas dos iniciativas y sostuvo que "hay un debate que se viene con el nuevo Código Penal, el Código Penal Juvenil también, que va a ser muy interesante" y agregó: "Merecemos debatirlo porque nuestra tarea es darles tranquilidad a los argentinos, es cuidar a la familia argentina". "Son cosas razonables que otros países tienen y que queremos poner sobre la mesa, sin dejar de entender la importancia de la juventud, de su formación, ni la importancia de la inmigración como una herramienta fundamental para el desarrollo futuro de la Argentina", señaló el mandatario.

Respecto del nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsan los Ministerios de Justicia y de Seguridad, el jefe de Estado indicó que "en lo que hace a los jóvenes" hay que "buscar una solución", tras aludir a los casos del asesinato de Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores.



MIGRACIONES

Sobre la idea de endurecer los controles migratorios, el Presidente sostuvo que "hoy por inacción, por incapacidad, por negligencia, la Argentina se convirtió en un país atractivo para el crimen organizado y no tan organizado". En ese contexto, recordó que proviene de una familia de inmigrantes como "prácticamente todos" y sostuvo que el país necesita "seguir recibiendo gente que quiera venir a trabajar" y no a delinquir. "Por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién. No podemos actuar después de que sucedió", evaluó.