La denuncia contra Arribas es "un cuento"

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri desestimó ayer que el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, haya tenido alguna relación con la empresa Odebrecht y confirmó que el 23 de enero próximo, cuando el funcionario regrese de sus vacaciones en Brasil, dará a conocer documentación para explicar su situación. "Es un cuento que parecía muy atractivo, pero no entiendo dónde está el tema", dijo Macri, al ser consultado sobre el escándalo en el que quedó involucrado el funcionario por un presunto cobro de coimas millonarias a la constructora brasileña Odebrecht.

En conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Macri defendió al jefe de Inteligencia e indicó que "es muy claro que lo que manifiesta Arribas es que vendió un departamento y que un señor le pagó por medio de un cambista importante (Leonardo Meirelles), que tiene miles de clientes entre los cuales está Odebrecht".

"No entiendo cómo se relaciona a Arribas con Odebrecht, ese ´link´ todavía no lo entendí. Y no entiendo cómo se relaciona a Arribas con Meirelles y con el soterramiento del (Ferrocarril) Sarmiento, que entre septiembre (de 2013) y el siguiente año la obra estuvo parada", dijo Macri.



"PANAMA PAPERS"

Por otra parte, al ser consultado sobre la investigación referida al caso de los "Panamá Papers", el Presidente ratificó que "todas esas denuncias" en su contra por su participación en sociedades offshore en paraísos fiscales "son mentira".