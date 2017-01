Pellot Rosa duró un partido Deportes 18/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO PRENSA LIBERTAD JESSE PELLOT ROSA

El cuerpo técnico de Libertad de Sunchales no perdió tiempo, ya que decidió no contar con los servicios de Jesse Pellot Rosa, luego de que haya jugado tan solo un juego.

La decisión fue tomada porque el alero no cumplía con las exigencias, según el punto de vista del cuerpo técnico. Así lo informó el club a través de su cuenta de Twitter. Cabe recordar que el norteamericano, nacionalizado puertorriqueño, había llegado hace poco más diez días a la institución de Sunchales.

El objetivo principal era que suplantara temporalmente a Sebastián Vega, quien estará fuera de las canchas por aproximadamente 45 días como consecuencia de un problema en uno de sus meniscos. El foráneo de 32 años y con 1.95 metros de altura, jugó solamente un partido representando a Los Tigres. Se trata del juego que culminó en clara victoria 89-70 frente a Olímpico, en el cual apenas estuvo tres minutos en cancha y bajó un rebote.