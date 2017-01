La conclusión de la Rural Locales 18/01/2017 Redacción Leer mas ...

Luego de la reunión con Buryaile las autoridades de la Sociedad Rural de Rafaela brindaron, en conferencia de prensa, sus apreciaciones. El presidente Pedro Rostagno dijo sobre la reunión con los representantes de la Nación que “están preocupados, están trabajando en una alternativa para salir al cruce de esta situación, por eso creo que han venido un poco a tener la visión en forma directa de los productores. Les hemos hecho pedidos, sugerencias, medidas financieras y todo el tema de infraestructura, tanto la hídrica que la Nación dice que por ser jurisdicción provincial no tendrían mayor injerencia excepto que la Provincia pida participación en el diagnóstico o ejecución de las obras”.

En cuanto a la participación del gobierno santafesino expresó: “Nos dijeron que la Provincia no había pedido obras, por lo tanto nosotros como entidad vamos a estar trabajando sobre la Provincia para que en forma inmediata requiera la colaboración de la Nación para los proyectos y ejecución de las obras que consideramos son vitales”.

Finalmente dejaron en claro los próximos pasos: “Habrá que ver de que no se pierda más ningún tambo. Para eso nos consultaron respecto de qué posibilidad hay de hacer un monitoreo de casos particulares de productores, en qué situación están y ver a partir de ese diagnóstico, que tiene que ser rápido, que pueda llegar la ayuda de forma inmediata. Les dijimos que las comunas son un camino para encauzar la información”.