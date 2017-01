63 Años casados, murieron con 20 minutos de diferencia Suplemento Jubilados 18/01/2017 Redacción JUNTOS HASTA EL FINAL

Ampliar FOTO TN HENRY Y JEANNETE. Ella tenía Alzheimer y él, cáncer de próstata.

Pasaron más de 63 años juntos y ni siquiera la muerte logró separarlos.

Henry y Jeannete se casaron en 1953 y murieron en una residencia de la tercera edad de Dakota del Sur, Estados Unidos, con apenas 20 minutos de diferencia. Según el hijo de ambos, cuando él vio a su compañera morir, también cerró los ojos y dejó el mundo.

Henry era veterano de la Guerra de Corea y Jeannete, profesora de música. Desde 2011, la mujer padecía Alzheimer y estaba internada en el geriátrico, donde Henry la visitaba cada día. Incluso después de que a él le diagnosticaran cáncer de próstata. Cuando su condición empeoró, los médicos le recomendaron que también se internara.

"Pusieron a mamá y papá en la misma habitación, lo que fue muy dulce. El miércoles, cuando entró en la residencia, dijo 'no sé cuántos días tengo. Cuántos días más el buen Señor me tendrá aquí", contó Lee De Lange, uno de los cinco hijos de la pareja.

El domingo los médicos llamaron a la familia para avisarles que el final estaba cerca. "El doctor dijo que el pulso de papá había empeorado, creo que él se irá primero. Cinco minutos después, el asistente dijo que creía que mamá se iría pronto".

A las 17:10 y con 87 años falleció Jeannete. "Mi hermano Keith le dijo a papá 'Mamá se ha ido al cielo, no tienes que luchar más, puedes irte cuando quieras'. Estaba en la cama. Por primera vez, abrió sus ojos, miró atentamente donde estaba mamá. Cerró los ojos y se volvió a tumbar, apenas diez minutos después de eso murió", dijo Lee. Henry murió a las 17:30 y se fue con ella. (Fuente TN).