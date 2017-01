La B Nacional no reinicia el torneo Deportes 18/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez, retornó ayer a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de un mes de haber estado internado por una trombosis pulmonar, aunque tuvo poca paz, ya que los dirigentes de la Primera B Nacional decidieron no reiniciar el torneo el próximo 29 de enero, tal como estaba previsto.

Así lo señaló Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago, en la puerta de la AFA, al retirarse de la reunión con sus pares. El dirigente del "Torito" confirmó que el torneo de la segunda categoría del fútbol argentino no comenzará en la fecha pautada y reclamó que se abone la deuda que tiene la AFA con los clubes del ascenso. "Es imposible jugar así, la B Nacional es inviable. Si no podemos cobrar lo que se nos adeuda, es imposible que la categoría arranque", manifestó Ferreiro.



LA VUELTA

Casi al unísono del anuncio, cerca de las 17:30, Pérez, también presidente de Belgrano de Córdoba, ingresó al edificio ubicado en Viamonte 1366, por primera vez desde su internación en diciembre pasado. Según trascendió, Pérez apenas firmó algunos papeles de rutina que tenía atrasados y se retiró sin realizar declaraciones a la guardia periodística que había en el ingreso a la casa del fútbol argentino.

El directivo sufrió a fines de 2016 una trombosis pulmonar que obligó a su internación en el Sanatorio Otamendi, del cual fue dado de alta el pasado 3 de enero. Allí fue inducido a un coma farmacológico con el fin de estabilizarlo respiratoriamente y se lo intervino quirúrgicamente para extraerle flema de los pulmones.

El círculo íntimo de su familia había indicado que Pérez iba a retornar paulatinamente a la actividad dirigencial.