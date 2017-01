Plan de pago para incorporar Deportes 18/01/2017 Redacción AFA

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Comisión Regularizadora de AFA oficializó su plan de pago para que los clubes puedan disminuir su deuda, donde deberán "descontar" el 10 por ciento por cada venta de jugador que realicen y abonar el 15 por ciento para poder incorporar, de cara a la reanudación del torneo. Luego de haber dado a conocer la lista de los clubes habilitados para incorporar por no poseer deudas, la Comisión Regularizadora reveló un comunicado de cuatro puntos, firmado por su presidente Armando Pérez -que estuvo en Viamonte- y su vice Javier Medín.

En ese sentido, detalló que "en respuesta a los planes de regularización de deuda por los clubes de las distintas categorías, el Comité decide que la semana próxima dará respuesta particular a cada plan presentado". "En términos generales, requerirán de una tasa de interés anual sobre saldos; que los clubes se comprometan a abonar para descontar deuda el 10 por ciento de cada venta de jugadores que hagan desde la firma del presente y mantener al día los impuestos vigentes y seguridad social", detalló.

La Comisión Normalizadora explicó que esos puntos deberán ser aceptados por los clubes para que se le apruebe su Plan de Regularización. Asimismo, se indicó que teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa la AFA, "en la que es acreedora por 1.150 millones de pesos", aquellos clubes deudores que "quieran incorporar, deberán abonar al menos el 15 por ciento de la deuda al momento de la transferencia, de lo contrario no podrán hacerlo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5 del Estatuto vigente".

Por último, además, el Comité Normalizador anunció que iniciará acciones con el Ministerio de Trabajo de la Nación para que convoque a paritarias para la nueva negociación de un Nuevo Convenio Colectivo de Trabajo y pidió "replantear el 15 por ciento de las transacciones de transferencias de jugadores, por entender que distorsiona la operación económica de la misma".