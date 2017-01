Sugieren que Montoya vaya a River Deportes 18/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El representante del mediocampista Walter Montoya le pidió a los dirigentes de Rosario Central que no descarten la oferta que hizo River para contratarlo, porque "es de nivel internacional". Así lo afirmó Daniel Luzzi, quien contrarrestó de esta manera la postura que adoptaron los dirigentes de Central de vender a Montoya al fútbol del exterior, aunque la oferta del Genoa italiano aún no convence.

"La oferta de River es de un nivel internacional, es muy importante y por eso le dijimos a Central que es para tener en cuenta, por ahora no hay una oferta superadora, porque está la de Genoa y de Boca no tenemos nada nosotros", afirmó Luzzi. En declaraciones a radio Rivadavia, Luzzi admitió la necesidad de que "haya un corte en esto" y se defina el destino del jugador. "Nos pidieron unos días más y aceptamos, pero queremos que se defina, el jugador ya dijo que quiere cambiar de aire y cuando llegue el momento, la palabra del jugador será la que defina", agregó.

"Va a ser complicado que haya una oferta que deje a todos conformes, entendemos que Central no le quiera vender a River al jugador, pero no pueden dejar de saber que la oferta es muy importante y que hay que tenerla en cuenta, ellos sabrán por qué la descartaron", agregó.

Confió el empresario que la negociación con River es complicada "si entre los clubes no hay buena comunicación", luego de lo ocurrido con Marcelo Larrondo, el mercado de pases anterior.