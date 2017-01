Gómez se presentó en Tribunales y no declaró Policiales 18/01/2017 Redacción CASO CHOCOLATE

Ampliar FOTO LA VOZ DE SAN JUSTO PELUQUERO GOMEZ. De ser hallado culpable dejaría un antecedente de perversión pocas veces visto.

Germán Matías Gómez (36), el peluquero detenido por la muerte del perro Chocolate, hecho que alcanzó repercusión nacional y más allá también, fue trasladado en la mañana de ayer desde la cárcel de San Francisco hasta los Tribunales de la misma ciudad, para designar oficialmente a Sergio Corón Montiel como su abogado defensor. No obstante, el peluquero no declaró. Familiares del imputado esperaban afuera de la Fiscalía para tener contacto con él.

Mientras tanto, la causa se encuentra en "stand by" -y al frente de la misma continúa el fiscal Oscar Gieco-, quien antes de tomar sus vacaciones ordenó una serie de pericias con la finalidad de cerrar la etapa de instrucción.



PERICIAS E

INSTRUCCION

El lunes la fiscal de feria, Leonor Failla, en diálogo con el colega La Voz de San Justo confirmó que "la causa es del doctor Gieco, que ya hizo todo, él ordenó pericias en unas navajas que se secuestraron en la casa del agresor y pericias psiquiátricas, es decir de la personalidad del agresor. Gieco ya las ordenó, dejó toda la causa ordenada y ahora lo que falta es que se cumplan los plazos legales y que los profesionales hagan esas pericias. Entonces es como que la causa queda en 'stand by' hasta que estén las conclusiones de esas pericias, por lo que creo que a esta causa no le falta más nada, está prácticamente instruida".

Failla señaló también que "lo único que puede pasar en este momento en la causa es que venga un defensor y pida la libertad (del imputado), entonces ahí yo tengo que ponerme a ver pero no creo que ningún defensor lo pida porque ya está como muchas veces resuelto que cuando todo depende de las conclusiones de una pericia técnica, no podemos resolver antes de las conclusiones de esas pericias técnicas", explicó.



EL HECHO

Gómez está imputado por el supuesto delito de violación de domicilio e infractor a la ley 14.346, de protección animal, que establece una pena de un mínimo de 15 días a un año de cárcel.

Gómez permanece en la cárcel sospechado de la brutal agresión al cachorro de 3 meses que fue despellejado vivo y el pasado 10 de enero, luego de una agonía de 8 días en la veterinaria de Roberto Ferrero, murió.

Gómez habitaba un departamento lindante al inmueble donde fue hallado el perro malherido, es decir, en Antártida Argentina al 600, en barrio La Milka. Del departamento de Gómez, se secuestraron una navaja, una bordeadora y medicamentos psicofármacos.

Según pudo conocer La Voz de San Justo, el hombre atacó al animal porque este, de los cachorros, era el que más ladraba y eso "le molestaba". En cuanto a la bordeadora, trascendió que Gómez la habría utilizado y encendido para que los vecinos esa noche no escucharan los aullidos del perro mientras lo despellejaba.