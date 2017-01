Les comentamos Libro

AL CALOR DEL MONTE Gabriel Levinas Sudamericana 127 pág. Entre 1986 y 1992 Gabriel Levinas dejó atrás su trabajo como periodista y decidió vivir en el monte formoseño. Eligió la zona de El Quebracho, donde fue albañil, quintero, enfermero, cazador, granjero, almacenero, carpintero... lo que hiciera falta. Al calor del monte narra las historias de sus habitantes, con el objetivo de rescatar la cultura y los saberes que se van diluyendo con el tiempo. Relatos sobre la forma de comunicarse de aquellas personas, con conversaciones pausadas y respetuosas, siempre más dispuestas a escuchar que a hablar. Cuentos breves sobre criollos y un pueblo originario, que en ese momento convivían en armonía y en paz. Dice el autor: “El monte ya no es el monte, y lo que queda de él está siendo arrasado y reemplazado por la ganadería intensiva. La soja corrió la cría de ganado hacia las zonas más marginales. Pensé que si no contaba estas historias se perdería un registro que no trata de números y cifras, sino de modos de pensar, de vivir, de las costumbres y del habla de esas personas.” LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Valerio Manfredi Grijalbo 189 pág. Los jardines que un rey hizo construir para su amada. Una tumba desmesurada para un solo hombre. Un dios con carne de marfil y ropajes de oro, sentado en su trono. Una estatua de bronce de treinta y dos metros de altura, el desafío de un discípulo a su inalcanzable maestro. Un espectacular sepulcro rodeado de columnas para un rey presuntuoso. El templo más grande del mundo, erigido para una diosa. Una torre en una pequeña isla cuya luz guiaba a los navegantes desorientados. Los jardines colgantes de Babilonia, la gran pirámide de Guiza, el Zeus de Fidias, el coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, el templo de Artemisa y el faro de Alejandría son las obras más impresionantes de la Antigüedad, motivos de orgullo de las grandes civilizaciones del pasado, y aún hoy encienden nuestra imaginación. A ellas se suma otra menos conocida e igualmente excepcional: la tumba-santuario de Antíoco I, en la cima de una montaña de Turquía. Un fascinante recorrido por cada una de las maravillas del mundo antiguo, sus secretos, la realidad y las leyendas que las han acompañado, de la mano del arqueólogo y novelista Valerio Massimo Manfredi. 33 REVOLUCIONES Canek S. Guevara Alfaguara 257 pág. Como si de un vinilo de 33 canciones se tratara, esta novela cuenta el día a día de un hastiado burócrata en una isla caribeña donde hay una constante verbalización: todos sus habitantes dicen lo mismo con distintas palabras; doce millones de discos rayados que se repiten una y otra vez. En el país nada funciona y a nadie parece importarle, pero el inconformismo del protagonista lo hace distanciarse de los que lo rodean y buscar una salida de esa isla asfixiante. Una selección de relatos memorables, entre el absurdo, el humor y la emoción, completan este volumen, poderoso testimonio y retrato implacable de la vida en Cuba: uno de los tesoros mejor guardados de la literatura latinoamericana. “Canek Sánchez Guevara fue un escritor brillante y apasionado que murió demasiado joven. Esta imborrable novela póstuma es un rechazo visceral al patrimonio político que le tocó por ser el nieto del Che, y también un grito de socorro personal.” Jon Lee Anderson, autor de Che Guevara. Una vida revolucionaria