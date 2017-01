Más promesas a los productores Locales 17/01/2017 Redacción El gobernador Lifschitz y el ministro Buryaile analizaron la situación del campo ante una nueva crisis hídrica que afecta a gran parte de la provincia. El mandatario firmó la emergencia santafesina y la misma será analizada el jueves en Agroindustria. Desde ambas partes anunciaron obras integrales para la región.

Ampliar FOTO LA OPINION ENCUENTRO. En el Salón Blanco de la gobernación, funcionarios provinciales y nacionales escucharon las distintas situaciones del sector agropecuario.

Por Gonzalo Rodríguez (Enviado especial a Santa Fe). - Los gestos adustos de los productores agropecuarios de distintos puntos de la provincia evidenciaron una reunión difícil. La situación no ofrece tregua y la clase política es la más señalada a la hora de buscar responsables de las consecuencias de otro período de lluvias fuera de cálculo para el campo y, ahora también, para decenas de poblados santafesinos.

Los funcionarios parecen recoger el guante y, a pesar de no deshacerse en medidas concretas y tangibles en el corto plazo más allá de las famosas declaraciones de “emergencia” (que a esta altura no funcionan ni siquiera como un pañuelo para los lamentos), empiezan a ponerle el cuerpo a la coyuntura.

En este marco se desarrolló el encuentro que encabezaron el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Agroindustria de la Nación Ricardo Buryaile con las entidades agropecuarias y otros representantes del campo. Fue un cónclave amplio, en el que estuvieron por ejemplo el vicegobernador Carlos Fascendini, los ministros de Producción Luis Contigiani, de Infraestructura y Transporte Luis Garibay y de Gobierno Pablo Farías, los secretarios de Lechería Pedro Morini y de Agricultura Marcelo Bargellini.

Buryaile estuvo acompañado por Viceministro del Interior Sebastián García Deluca, el Subsecretario de Recursos Hídricos Pablo Bereciartua, el Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial Santiago Hardie y el Subsecretario de lechería Alejandro Sammartino.

Además estuvieron los legisladores nacionales Mario Barletta, Gisela Scaglia y Hugo Marcucci y un importante arco ruralista, incluyendo a Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria, Jorge Chemes, vicepresidente de CRA, Gustavo Vionnet, titular de Carsfe, Marcelo Aimaro, presidente de Meprolsafe, y otros, entre ellos los productores autoconvocados del departamento Castellanos.

Tanto Provincia como Nación expresaron a los productores estar trabajando en un proyecto integral, incluyendo estudios con otras provincias. Aseguraron que pondrán en marcha un plan de obras que tendrá un plazo de 24 meses, con un aporte del Estado de $ 800 millones.

No obstante prometieron ayudas concretas en este momento y de manera inmediata, entendiendo que se están perdiendo millones de dólares en cultivos, la mayoría de los tambos y cientos de puestos de trabajo. Por lo pronto Lifschitz firmó frente a los productores la declaración de emergencia agropecuaria, por segundo año consecutivo, que será tratada el jueves en la comisión nacional de emergencia.



NADA FUERA DE LA LEY

Tras el encuentro los funcionarios respondieron las preguntas de la prensa, entre ellos el ministro Ricardo Buryaile quien afirmó que “escuchamos los problemas de los productores, nosotros analizamos las respuestas que tiene Nación. La situación es extraordinaria por lo tanto nos vamos a tomar unos días para avanzar en algunas cuestiones que exceden el marco normativo que tenemos o las posibilidades de solución. Abordamos problemas de coyuntura como es el financiamiento extrabancario, bancario, cuestiones impositivas y también cuestiones de mediano y largo plazo que son las obras de infraestructura que lo hicimos a través del viceministro García Deluca. Ha sido bueno, agradecimos a los productores que pese a la situación difícil fue una reunión muy respetuosa, donde cada uno expuso su parte”.

Sobre la desesperación de la gente Buryaile manifestó que “sabemos de sus situaciones y estamos trabajando en herramientas. Pero las propuestas que se pueden dar del Estado tienen que ser dentro de un marco normativo que no viole la ley. No siempre se puede salir con respuestas que salgan del esquema formal. Acá vamos a salir con medidas que salen de ese marco tradicional y para eso necesitamos poder realizar algunos mecanismos financieros”.

Quien explicó detalladamente los pasos a seguir y lo que los productores deben atender en el corto, mediano y largo plazo fue el Ing. Bereciartua, de Recursos Hídricos de la Nación, quien explicó que van a “poner en marcha planes maestros, que van a permitir que equipos interdisciplinarios tengan que mirar el aspecto productivo, el aspecto hídrico, el cambio en el clima y tiene que resolver y hacer una propuesta sobre cuáles son en el mediano y largo plazo las prioridades de inversión pero también los cambios de política de uso del suelo, los cambios de política productiva, que llevan a este sistema que tiene un gran potencial productivo a poder funcionar bien, adaptado a las condiciones del clima en los próximos años.”