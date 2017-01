Lucas Hoyos en la parte final de su recuperación

El arquero de Atlético de Rafaela, Lucas Hoyos, sufrió un fuerte desgarro en el recto anterior de su pierna derecha casi a mediados de noviembre último y así quedó afuera de los últimos cuatro partidos de la primera parte del torneo.

La “Crema” inició ayer su décimo día de pretemporada y, el portero que ya ingresó en su etapa final de recuperación, estuvo a la par del resto. “Al faltar tanto para el inicio del torneo no queremos apurar los tiempos, en esta semana la idea ya es trabajar normal”, contó Hoyos, que luego agregó: “Me tengo que poner a tono porque estuve 45 días parado, fue un desgarro grande”.

Lucas viene trabajando prácticamente de manera normal pero aún no sumó minutos de fútbol, sólo trabaja desde lo físico y sobre la puesta a punto veraniega, el mendocino (de 27 años) señaló: “Estoy contento por haber arrancado nuevamente la pretemporada, sabemos que es la base física para el resto del año y yo recuperándome del desgarro que tuve, de a poco metiéndome con el grupo, por suerte la peor parte ya pasó. Espero ponerme al máximo para estar lo antes posible trabajando con el grupo un 100 %.”

Todavía el inicio de la segunda parte del torneo de la Independencia no fue definido (sería el 12/02), lo cierto es que no comenzará como estaba previsto la primera semana de febrero y esto, de alguna manera, favorece al equipo de ‘Chocho’ Llop, que tiene a varios complicados con lesiones. “Sí, ayuda, es importante pero la idea es ponerme bien físicamente, recuperarme bien de la lesión y después ya meterme en lo que es la parte táctica que sirve para el equipo y llegar de la mejor manera al inicio del torneo”, manifestó Hoyos.

Por último y en virtud al importante semestre que se le viene por delante a Atlético de Rafaela, Lucas Hoyos apuntó: “No queda margen de error, estamos mentalizados en lo que son las 16 finales que tenemos, pero son 16 finales de verdad, sabemos que no podemos regalar nada y buscaremos hacer un excelente torneo para lograr el objetivo que nos planteamos”.