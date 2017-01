El partido de ida ante Tiro, domingo a las 20 Deportes 17/01/2017 Redacción El plantel volvió a los entrenamientos aun sin Gustavo Barraza, que retomará hoy sus funciones

Ampliar FOTO J. BARRERA ENFOCADO./ El Lobo espera por el primer desafío del año.

El plantel de Ben Hur retomó ayer los entrenamientos, en la segunda semana de trabajo correspondiente a la mini-pretemporada para la Copa Argentina. El debut en el certamen con el partido de ida como local ante Tiro Federal de Rosario ya tiene fecha y horario: será el domingo a las 20.

Si bien se esperaba que ayer se hiciera cargo nuevamente de los trabajos el técnico Gustavo Barraza, finalmente ello no fue posible ya que algunas complicaciones por las inundaciones demoraron su regreso de las vacaciones. Por lo tanto, el preparador físico César Bessone, con la colaboración de Adrián Acosta, uno de los técnicos de inferiores ya que Gustavo Kestler viajó en el fin de semana, condujeron la práctica que tuvo trabajos físicos y con pelota. Asimismo, el entrenador de arqueros Gustavo Ferraudo trabajó con Marcos Cordero y Emanuel Pagliero.

En cuanto a novedades sobre el plantel, salvo una solución inminente a un problema personal, es casi un hecho que el delantero Ezequiel Ocampo no llegará finalmente a barrio Parque. Ante el retorno de Matías González (que sigue igualmente aguardando alguna posibilidad de emigrar) no se buscará otro atacante. Así, las tres incorporaciones para la Copa serán el defensor Ricardo Marín, el volante Daniel González y el delantero Emir Izaguirre.

Es indudable que en lo que resta de la semana, Barraza trabajará fundamentalmente en lo táctico y futbolístico para llegar lo mejor posible al primer duelo, donde BH intentará hacer una diferencia que le permite ir con mayor tranquilidad a la revancha, prevista para el sábado 28 en Rosario.



TOMAN EN CUENTA

EL GOL DE VISITANTE

De cara a la definición en caso de empate en puntos luego de disputarse los dos partidos, se toma en cuenta la diferencia de gol, pero si se mantiene la paridad en ese sentido el siguiente ítem previsto por el reglamento en este torneo es el gol de visitante. Solo en ese caso, si se mantiene el empate, habrá remates desde el punto del penal.

Recordemos que el ganador de la serie entre Ben Hur y Tiro Federal tendrá como rival en la siguiente etapa al vencedor de la llave entre Belgrano de Paraná y Achirense.