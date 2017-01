Pasó la primera noche del Pre Cosquín 2017 Información General 17/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD// PRESENTACION./ Rafaelinos en la primera jornada de competencia.

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad local informó que el pasado domingo,15 de enero, por la noche se llevó a cabo la primera ronda final del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2017, en la que compitieron artistas y grupos seleccionados en la sede Rafaela. En el día de la víspera, lunes 16 de enero, concursaron el resto de los participantes. Los resultados se darán a conocer sobre el final de la segunda jornada.

Hicieron sus actuaciones en el primer encuentro los siguientes representantes: en dúo vocal, Trovant-Pistono, con el milongón de Jorge Fandermole "Candombe de la Azotea"; y en el rubro solista vocal femenino: Patricia Ratti, interpretando el aire de zamba "Justo ahora que me estaba enamorando", de Anabella Zoch y Juanjo Domínguez.

En la segunda jornada se presentaron, en el rubro solista vocal masculino: Daniel Orellano, con "Cielo de Mantilla", de Teresa Parodi y Mateo Villalba (Chamamé); y en el rubro solista instrumental: Emanuel Onisimchuk, con "La Cumparsita", de Gerardo Matos Rodríguez (Tango).

Cabe destacar que la Sede Rafaela con los cuatro rubros que llegaron a la final, es una de las sedes que más finalistas aportó al certamen, junto a las Sedes: Moreno, Bs. As. (4 finalistas); La Matanza, Bs. As. (4 finalistas); Lomas de Zamora; Bs. As. (4 finalistas); Crespo, Entre Ríos (5 finalistas); Lavalle, Mendoza (5 finalistas); y San Juan (5 finalistas). Recordamos además que fueron 49 las Sedes participantes de todo el territorio nacional, siendo 46 las que lograron aportar al menos un finalista.