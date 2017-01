Mirtha es la primera y Morales, el último Nacionales 17/01/2017 Redacción La actriz Mirtha Legrand encabeza la lista con un 43% de elevada confianza, seguida por el periodista Jorge Lanata (39%), la animadora Mariana Fabbiani (34%), y los periodistas Alfredo Leuco (34) y Nelson Castro (32%).

Una encuesta sobre la confianza respecto de los medios y comunicadores realizada a nivel nacional da que el 70% coincide en que hay libertad de expresión. Considera a la radio el medio de mayor confianza, seguida por canales de cable, diarios, sitios periodísticos, TV abierta y revistas, aunque reconoce que no informan de modo neutro, sino que toman partido por una opinión, posición o interés. Mirtha Legrand es la comunicadora más creíble y Víctor Hugo Morales el menos. La encuesta fue realizada por Oh! Panel y publicada por Total Medios.

Del sondeo a nivel nacional (1.150 encuestados) sobre la confianza que tiene la población respecto a los medios y comunicadores que realizó la compañía en investigación online de mercados Oh! Panel entre el 22/12/2016 y el 03/01/2017 surge que la credibilidad del comunicador se destaca por sobre la de los medios, a los que se reconoce que actualmente cuentan con una amplia libertad de expresión y que enfocan las informaciones tomando partido por una opinión, posición o interés. Pero en parte rescatan que, de ese modo, colaboran positivamente para develar los casos de corrupción política y, en consecuencia, ayudan al fortalecimiento de la democracia y el debate público.

"Esta medición es el termómetro de una opinión pública que reconoce cada vez más desde dónde le habla el periodista. Y aquí la confianza que se tiene del profesional es clave para validar los mensajes", afirma Gonzalo Diego Peña, director de Oh! Panel.

Confianza no tiene que ver directamente con credibilidad. En este sentido, entre los 5 comunicadores más valorados en la muestra, 2 son figuras del espectáculo y los 3 restantes periodistas de alta exposición audiovisual. Ninguno representa a la prensa escrita. La actriz Mirtha Legrand encabeza la lista con un 43% de elevada confianza, seguida por el periodista Jorge Lanata (39%), la animadora Mariana Fabbiani (34%), y los periodistas Alfredo Leuco (34) y Nelson Castro (32%). En la vereda opuesta, los que menos confianza inspiran son Víctor Hugo Morales (58%), Diego Brancatelli (55%), Jorge Rial (54%), Roberto Navarro (41%) y Eduardo Feinmann (40%).

Haciendo una comparación directa, los porcentajes de desconfianza son más elevados que los de aceptación y el top five en pleno provienen del palo periodístico.

En el podio de los medios de comunicación, Clarín aventaja por 1 punto a La Nación (30 a 29%) en diarios. Página/12 queda 3ro. bastante más atrás, con 19%. En radios AM, el Grupo Clarín también lleva la delantera con Mitre (26%), seguida por Continental y La Red (16% y 15% respectivamente). En FM, repite la 100 (25%), con la Pop y Disney atrás (20 y 19%). Precisamente, uno de los hallazgos de la investigación es que la radio resulta ser el medio de mayor confianza, seguida por los canales de cable/satelital, diarios, sitios periodísticos online, canales de TV abierta y las revistas en el último lugar.

Estos guarismos evidencian que la estrategia política del multimedios Clarín le dio réditos más que satisfactorios en cuanto al poder de penetración consolidado. La “Corpo” destinó la apuesta fuerte a los profesionales mejor posicionados en rating radial y televisivo, en desmedro del diario impreso, en el que abrió las compuertas de los retiros voluntarios indiscriminadamente para achicar la plantilla en cantidad, pero también en calidad.

Los contratos de Mirtha Legrand, Jorge Lanata y Nelson Castro, lo mismo que el de un Marcelo Longobardi o Santos Biasatti, destacados influenciadores de opinión pública en materia política de la radio y la TV, muestran claramente el objetivo buscado. Las audiencias no se reflejan simétricamente en la publicidad y las ventas, sino que confieren una capacidad de negociación al grupo económico que le permite alternar con los poderes de turno, sea complaciéndolos o enfrentándolos. Clarín no logró liderar las señales de televisión, ni a través de TN (33%) ni de Canal 13 (32%), que no alcanzaron el prestigio de CNN (36%) manifestado en la encuesta.