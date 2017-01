Calvo pidió acceso permanente para siete localidades rurales Región 17/01/2017 Redacción DEPARTAMENTO CASTELLANOS

Ampliar FOTO PRENSA COMUNA// ACCESO A AURELIA./ Así lucía tras los violentos temporales.

Dados los últimos fenómenos climáticos de vientos y lluvias que azotaron al departamento Castellanos, el cual quedó como el más afectado de la Provincia de Santa Fe, múltiples complicaciones se han generado en sus localidades. Uno de los problemas a resolver con urgencia es el del acceso permanente a pueblos de la región, dado a que hay varios de ellos que actualmente se encuentran aislados por el mal estado de los caminos y sin poder contar con una vía de ingreso – egreso tanto para los vecinos como para la producción.

Es por ello que el senador provincial, Alcides Calvo, elevó un pedido al gobernador Miguel Lifschitz, por el cual solicita se ejecuten a la brevedad las obras para concretar un acceso que brinde transitabilidad permanente a las localidades del departamento Castellanos que no cuentan con el mismo. Todas ellas se encuentran incluidas tanto en el endeudamiento como en el Presupuesto Provincial 2017, ambos aprobados por la Legislatura al Poder Ejecutivo provincial, por un monto total de $ 98.680.000. Ellas son:

· Aurelia: monto presupuestado $ 14.800.000

· Colonia Bigand: monto presupuestado $ 18.800.000

· Colonia Mauá: monto presupuestado $ 16.200.000

· Eustolia: monto presupuestado $ 20.080.000

· Fidela: monto presupuestado $ 11.700.000

· Hugentobler: monto presupuestado $ 11.700.000

· Iturraspe: monto presupuestado $ 5.400.000



Es de destacar que presidentes comunales, instituciones intermedias, ciudadanos y productores de cada una de dichas localidades, elevaron un fuerte y legítimo pedido para que se concreten en un breve plazo estas obras que no sólo beneficiarán a sus habitantes, sino también a la actividad productiva de las mismas.

El legislador por nuestro Departamento manifestó que “son obras imprescindibles para las pequeñas localidades del Departamento que no tienen vías de ingreso-egreso ante estos fenómenos climáticos de lluvias; nos comprometemos a gestionar para ejecutar dichos accesos y lograr una transitabilidad permanente para las poblaciones afectadas en este año 2017, hoy el gobernador provincial tiene la herramienta para darle esta obra a estas siete localidades”.