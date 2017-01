El pueblo invadido por la masa líquida Región 17/01/2017 Redacción ATALIVA

Ampliar FOTO PRENSA COMUNA// TRISTEZA./ La imagen capturada el pasado domingo en el casco urbano.

ATALIVA. - Ante la crítica situación que viene afrontando este distrito, agravado por la precipitación del pasado domingo, la Comuna local difundió un informe de prensa en el que ponen de relieve que "con sólo 50 milímetros de lluvia precipitados el domingo, la localidad se encuentra con problemas hídricos por el paso del agua que avanza desde el oeste hacia el este buscando sus cursos naturales.

Esta difícil situación nunca antes se produjo en toda la historia de la jurisdicción y que afecta notablemente a la población.

Lugares tradicionales como lo son la parroquia, el centro asistencial, la Sociedad Italiana, viviendas privadas y caminos rurales están invadidos por el agua desbordada y agravada la emergencia por las altas napas actuales que no permiten ninguna absorción.

Se requiere urgente revisión de las obras concretadas hace meses luego de las inundaciones del mes de abril pasado que en aquella ocasión sólo afectó a la zona rural, no llegando al sector urbano como sucede ahora, situado en el corazón de la cuenca lechera perjudicando a productores de Ataliva y Galisteo con grandes pérdidas en lo material y económico que en algunos casos son difíciles de recuperar.

Esta inédita e inesperada invasión del agua ha creado un clima preocupante en la comunidad porque los pronósticos no son halagüeños hacia el futuro y con una actividad general que lentamente se irá paralizando.

Se tendrá que observar el porqué ahora llega tanta agua del oeste y extremar las medidas para encontrar la debida corrección hacia los cursos por los cuales debe desplazarse.