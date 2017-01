Zoolidarios anuncian rifa zoolidaria Información General 17/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar RIFA./ Los premios que serán sorteados.

(Por Teresita Tosco). - Sorteamos en febrero alimentos, bebidas, postres, artesanías, vouchers de locales y muchos premios más a $ 50 el número.

Los amigos animaleros tienen que saber que se han juntado varias cirugías, guarderías y atenciones que suman una deuda importante. Los que puedan ayudarnos pasen a retirar el ticket por 26 de Enero 439 o por Falucho 06, o dejen un mensaje y lo llevamos a domicilio.

Muchas Gracias en nombre de los animales no humanos que hemos podido rescatar del abandono, de la desidia, de la irresponsabilidad de vecinos que no han entendido todavía que hay que castrar las mascotas de la familia. Para eso está funcionando el Quirófano Móvil Municipal de manera gratuita, y para cualquier consulta pueden dirigirse personalmente a la oficina de Zoonosis en Las Heras 1265 o telefónicamente al 502018. A quienes atropellan a un perro, un gato en la vía pública les rogamos, les pedimos, les aconsejamos que detengan la marcha y atiendan a la víctima que queda herida si no muerta y pidan ayuda. Los vecinos, no todos pero muchos generalmente, y esto es muy penoso decirlo, niegan ser los dueños de esa mascota. Pidan auxilio a un Médico Veterinario conocido y los rescatistas también colaborarán en el socorro del animal accidentado. Gracias por entender y ayudar para que entre todos hagamos mejor las cosas. No olviden buscar el ticket.