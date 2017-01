Avión turco cayó sobre viviendas en Kirguistán Internacionales 17/01/2017 Redacción AL MENOS 37 MUERTOS

Ampliar FOTO AFP-NA ESCENA. Los restos del avión entre los escombros de una casa.

DACHA SUU, 17 (AFP-NA). - Al menos 37 personas, entre ellas seis niños, murieron este lunes al estrellarse un avión de carga turco en una zona poblada cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto capitalino de Biskek en Kirguistán, a causa, según las autoridades, de un error de pilotaje.

El Boeing-747 de la compañía ACT Airlines que cubría una ruta entre Hong Kong y Estambul vía Biskek se estrelló contra la localidad de Dacha-Suu, cerca del aeropuerto de Manas, poco después de las 07H00 locales (01H00 GMT), según el ministerio kirguiso de Situaciones de Emergencia.

La gran mayoría de las víctimas son habitantes de esa localidad: seis niños fallecieron, así como cuatro pilotos, precisaron los servicios médicos. Horas más tarde, una parte de la cola del avión yacía todavía sobre el tejado de una casa completamente destruida, mientras que otros restos estaban dispersados por las calles del pueblo, llenas de vehículos dañados y árboles calcinado.

"Al menos 37 personas murieron" en el siniestro, declaró a la AFP un portavoz del ministerio kirguiso de Situaciones de Emergencia, Mujhammed Svarov. "Me desperté a causa de una fuerte explosión y vi llamas inmensas", contó a la AFP una residente que pidió el anonimato. "El avión se estrelló sobre las casas y mató a familias enteras", relató a la AFP otro testigo del accidente que tampoco quiso dar su nombre. "No quedó nada de las casas, la gente murió con sus hijos, muchos estaban durmiendo", agregó.

Los restos del avión dañaron un total de 43 viviendas, 15 de las cuales quedaron destruidas, según las autoridades, que lanzaron una operación de rescate con varios equipos de socorristas, bomberos y médicos. Una de las cajas negras del avión fue hallada cerca del aeropuerto, anunció el gobierno kirguiso, aunque no precisó cuánto tiempo tomará su estudio. Las labores de rescate fueron suspendidas tras la caída de la noche y se reanudarán este martes.