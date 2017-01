Acá también recuerdan a Horacio Guarany Región 17/01/2017 Redacción PLAZA CLUCELLAS

Ampliar FOTO ARCHIVO// HORACIO GUARANY./ El cantor calló pero nos quedan sus grabaciones y sus canciones.

PLAZA CLUCELLAS (Por Beatriz Chiabrera de Marchisone). - Buscar las palabras para expresar lo que uno siente. Podría decir que Guarany fue ganador del Premio Konex de Platino en 1985 como el más importante cantante masculino de folclore de la historia en Argentina. Que llenó el Luna Park más de 20 veces en su carrera. Que filmó algunas películas. Que la dictadura militar hizo desaparecer todos sus discos. Que tuvo que irse del país como tantos otros artistas. Que en febrero de 2012 realiza una cuatrilogía contando su vida en forma musical en el Teatro ND Ateneo de Bs. As., con cuatro conciertos. O que no sólo escribió sino que puso música a tantas letras de otros poetas y escritores. Y seguir sumando datos que busco y encuentro en muchos portales de Internet. Pero lo que quiero decir, y que no encontraré en ningún sitio virtual, es lo que realmente siento. O seguiré sintiendo aunque Guarany ya no esté. Lo mismo que me pasa con muchos cantantes o escritores. Porque su obra permanece. Entonces ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es la fuerza de la obra? Esa que alguna vez penetró en nuestra sangre, por alguna causa, en alguna situación. Esa canción que nos retrotrae a algún momento, que con sólo escucharla nos eriza la piel. Y entonces vuelvo a los veranos con los Festivales de Cosquín. A los sabores del locro en mis labios. A las madrugadas escuchando “que el Chúcaro siempre será Chúcaro y gris”, mientras nos tapamos con una manta para protegernos del rocío fresco cordobés. A mi emoción contenida con su frase final de la Canción del Adiós: “pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti”. A mis preguntas sin respuesta sobre quién habrá sido la “Piel Morena” que lo inspiró. Llora una zamba la partida de un gran poeta. Pero eso, lo que no encuentro en Internet, estará siempre dentro mío como un legado.