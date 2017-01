Ganó Schwartzman y hubo dos derrotas Deportes 17/01/2017 Redacción TENIS

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El porteño Diego Schwartzman inició ayer con una sonrisa su participación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, al conseguir un importante triunfo frente al uruguayo Pablo Cuevas, mientras que Federico Delbonis y Facundo Bagnis quedaron eliminados.

"El Peque", 52 en el ranking de la ATP, no tuvo mayores inconvenientes ante el uruguayo Cuevas (22) y se impuso con un claro 6-3, 6-3 y 6-0. En la segunda ronda del primer gran slam del año, Schwartzman jugará ante el ganador del encuentro que disputarán el belga Steve Darcis y el australiano Sam Groth.

Delbonis (43), en tanto, en su regreso al circuito tras haber obtenido la Copa Davis por primera vez en la historia para la Argentina, volvió a caer ante Steve Johnson (30) y sin conseguir un set, como le había pasado en Cincinnati del año último. Esta vez, el zurdo de Azul cedió ante la mayor agresividad del estadounidense, que lo venció por 6-3, 6-4 y 6-4.

Delbonis había sido clave en el triunfo de su país, en Croacia, para darle la primera Copa Davis, en el equipo liderado por Juan Martín del Potro. Justamente, el líder albiceleste optó por hacer una buena pretemporada y falta en Australia, ya que regresará al circuito el mes próximo, en Delray Beach.

El otro argentino que se presentó fue Facundo Bagnis, de gran ascenso en la temporada previa, apoyado en su gran paso por los Challengers. Sin embargo, este otro zurdo (65º), en su primera intervención en este Grand Slam, no pudo ante el firme británico Daniel Evans (51º) y se despidió por 7-6 (8), 6-3 y 6-1.

De no mediar imprevistos, la madrugada del martes jugarán el marplatense Horacio Zeballos (68) frente al croata Ivo Karlovic (20); el rosarino Renzo Olivo (78) ante el coreano Hyeon Chung (104); el chascomunense Carlos Berlocq (95) con el moldavo Radu Albot (98), y el bahiense Guido Pella (81) frente al español Roberto Bautista Agut (14).



FEDERER Y MURRAY

El tenista británico Andy Murray, número uno mundial, y su homóloga femenina, la alemana Angelique Kerber, se clasificaron para la segunda ronda del Abierto de Australia al imponerse a los ucranianos Illya Marchenko (N.95) y Lesia Tsurenko (N.51) respectivamente, este lunes en Melbourne.

Pero la principal sorpresa del día fue la derrota de la rumana Simona Halep, cuarta cabeza de serie, ante la estadounidense Shelby Rogers, 52ª del mundo, por 6-3, 6-1. Murray, que luchará por lograr su primer título en el Abierto de Australia tras haber perdido cinco finales -cuatro se ellas contra su gran rival Novak Djokovic-, se enfrentará en la segunda ronda al ruso Andrey Rublev (N.152) luego de imponerse a Marchenko por 7-5, 7-6 (7/5), 6-2.

El suizo Stan Wawrinka, cuarto del mundo, superó con más dificultades de las previstas al eslovaco Martin Klizan, 34º del mundo, en cinco sets 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4. El ganador de la edición de 2014, de Roland Garros-2015, y del último Abierto de Estados Unidos, perdía 4-3 y 40-14 en el quinto set, antes de remontar. Y el suizo Roger Federer eliminó en su vuelta a las pistas al austríaco Jurgen Melzer 7-5, 3-6, 6-2, 6-2, y se medirá en segunda ronda con el estadounidense Noah Rubin (N. 200).

En el cuatro femenino, superaron la primera ronda la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, séptima cabeza de serie que jugó visiblemente dolorida, y la portorriqueña Mónica Puig (N.29). Kerber, vigente campeona del torneo, cumplió al superar a la ucraniana Lesia Tsurenko por 6-2, 5-7, 6-2, y se medirá en segunda ronda con su compatriota Carina Witthoeft (N. 89). La colombiana Mariana Duque cayó ante la octava cabeza de serie, la rusa Svetlana Kuznetsova, 6-0, 6-1.

El Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, se disputa sobre superficie dura y reparte 22.624.000 dólares en categoría masculina y 16.503.692 dólares en categoría femenina.