Buena labor del grupo de BH en Villa Rumipal

NATACION

Ampliar FOTO PRENSA BEN HUR MASTERS./ Noelia Barberis, M. Victoria Lagger, Héctor Piccard, Evelin Olivero, Natalia Carinelli y Gabriel Dana. JUVENILES./ Pedro Emert y Serafín Rojas.

Este sábado se llevó a cabo la edición Nº 38 del tradicional “Cruce del Lago” que se realiza en Villa Rumipal, provincia de Córdoba. Con una convocatoria que superó los 1.000 participantes, el Club Sportivo Ben Hur estuvo presente nuevamente con la presencia de 8 nadadores, todos ellos bajo la dirección del profesor Joaquín Avila.

A continuación, repasamos los resultados obtenidos por cada competidor en las respectivas categorías que participaron: Sub 29 Federado Masculino: Serafín Rojas 5º en 21:42min.

Sub 36 No Federado Femenino: Natalia Carinelli 4º en 24:43min, Evelin Olivero 6º en 26:08min, Noelia Barberis 9º en 26:41min y María Victoria Lagger Viotti 17º 27:43min.

Sub 56 Masculino: Gabriel Dana, 2º en 21:42min.

Sub 66 Masculino: Héctor Picard, 7º en 26:40min.

Sub 19 No Federado Masculino: Pedro Emmert, destacamos su participación, por un error en la largada sus tiempos no son representativos.