¿Qué pasó en Mayerling? Recuerdos de Viena

NOTA V



Hasta aquí el comunicado oficial, que no tranquilizó a la opinión pública. Pronto se supo que María Vetsera no fue enterrada en Bohemia, sino en el monasterio de Heiligenkreuz, cerca de Mayerling, en circunstancias rocambolescas y macabras. Además se quiso hacer pasar por loco al Kronprinz Rodolfo, cuando en ningún momento dejó de dar pruebas de su inteligencia y tres días antes de su muerte había enviado un artículo al período Le Figaro, con el que colaboraba. Además, como luego se supo, la herida de la cabeza del príncipe, estaba detrás del cráneo. ¡Extraño lugar para suicidarse! Se insistió en que las cartas escritas por éste, eran falsificadas. La prensa francesa acusó a la familia imperial, de querer gobernar a la opinión pública por medio del silencio, al estilo Metternich. Le Figaro, del viernes 8 de febrero, publicó dos cartas: una de Rodolfo, escrita en Viena, y dirigida al duque de Braganza, en la que dice: “Querido amigo: es preciso que muera, no puedo hacer otra cosa, pórtate bien Servus. Tu Rodolfo”. Servus es una expresión correcta en dialecto vienés que significa “buenas tardes”. Por otro lado, María Vetsera escribió a su madre “Querida madre: muero con Rodolfo, nos amamos demasiado, perdóname y adiós. Tu desgraciada Marie…”. P.S. Bratsfiech, ha silbado admirablemente esta noche. Los supersticiosos campesinos de las cercanías de Mayerling, estaban malditos, desde el día en que el archiduque derribó a tiros a un ciervo blanco de diez cuernos. Leyenda bohemia, que dice que esta cacería lleva consigo siempre la muerte del cazador. Las opiniones en Viena, seguían estando divididas. Rechazada la idea de la muerte natural por la misma casa imperial y un accidente de caza, se habla de un duelo del príncipe con un marido ofendido. Otros aseguran que María Vetsera era hermana de Rodolfo, hija, como él, del emperador Francisco José y de Helena Vetsera, y que ese desliz, fue la causa de la desesperación de la pareja al enterarse. Otra teoría es que María estaba embarazada. Sin embargo, al conocer la muerte del príncipe, una comisión de médicos fue enviada a Mayerling. Los médicos practicaron las autopsias y el 31 de enero se hacen públicas sus conclusiones: se trata de un doble suicidio, y María no estaba embarazada. Rodolfo había pedido se inhumado en el monasterio de Heiligenkreuz, junto a María. Pero sus restos mortales son llevados a la Hofpurg en Viena, para ser velados. El cadáver de María, fue llevado en un coche de caballos en trineo, (enero en Austria, es mes de heladas), subrepticiamente, haciéndola pasar por viva, colocándole un bastón en la espalda, para mantenerla en posición aparente, sentada. Los tíos de María habían sido llamados a Mayerling. Losheck, es uno de los que acompañan al cortejo. En el cementerio del monasterio, el suelo está tan helado en aquel crudo invierno, que es casi imposible cavar una fosa, y con dificultad se la entierra sin más ceremonia. El cadáver de Rodolfo, después de ser sometido a una “restauración”, o toilette funeraria, llega a Viena. En la capilla, a causa del calor de los cirios, se funde la máscara o casquete de cera, con la que se había recubierto la cabeza y la frente del príncipe para disimular la herida. Entonces se hace visible el destrozo de la cabeza a causa de la aparente herida de bala.¿Dónde están los verdaderos protocolos de autopsias y la información oficial que se llevó a cabo? El emperador ordenó que el expediente referente al drama, no se incluyera en los archivos de familia y que se entregase al presidente del consejo, el conde Taaffe, hombre de toda su confianza. Dicho expediente se abrió en 1912… No contenía más que papel en blanco. Pocas personas estaban al tanto de la verdad del drama de Mayerling: el emperador Francisco José, la emperatriz Isabel, el conde Hoyos, el cochero Bratfisch, el ayuda de cámara Losheck y Szogyeni, íntimo amigo del archiduque fue quien recibió la última carta de Rodolfo, pocos instantes antes de la muerte. Ninguno de ellos habló. El emperador Francisco José quiso destruir todos los testimonios del drama. Drama que también sacudió a Viena con la muerte de Sissí, a manos de un anarquista y terrorista italiano, Luigi Lucheni, en septiembre de 1898 en Ginebra (Suiza), cuando se dirigía, junto a su criada, para tomar un vapor, junto al lago Lemán. Lucheni la apuñaló con un estilete. Así no quedaron vestigios de Mayerling. Y el emperador ordenó demoler el pabellón de caza. Más tarde, entregado a los religiosos del monasterio de Heiligenkreuz, fue reconstruido. Hoy se ha convertido en una pequeña capilla en un convento de la orden de las monjas carmelitas. El príncipe Rodolfo fue enterrado en una sencilla ceremonia. Francisco José había pedido expresamente, en realidad ordenado, a los reyes de Europa, que no concurrieran, excepto al rey de Bélgica. El lugar de la inhumación fue la cripta del convento de los capuchinos. Aún recuerdo mi terror, cuando la visité. Me recibió el mausoleo de María Teresa, allá en lo alto, dominándolo todo. Allí están enterrados todos los reyes y reinas de la dinastía de los Habsburgo. Desde entonces, mucho se ha escrito sobre la misteriosa muerte del príncipe Rodolfo y de María Vetsera. Casi a final del siglo, la emperatriz Zita, que a sus 90 años en ese entonces, tenía la mente muy clara, decidió romper el largo silencio de la familia y el 11 de mayo de 1883, durante una entrevista concedida al periodista Pieter Kindernann, para el Kronen Zoieung, de Viena, declaraba: “El archiduque Rodolfo no se suicidó, fue asesinado. Fue un asesinato político”. El “Ovsgreel y el Corriee de lla Sera” de mayo de 1883, han dedicado páginas enteras al tema. Era la primera vez que la familia imperial se contradecía. La tesis del suicidio era impensable. Ya poco antes del entierro, se afirmó que el Kronprinz, tenía cortes de sangre en la mano derecha.Algunos dijeron que tenía cortes en una mano, lo que se intentó ocultar con unos guantes rellenos de gutapercha. Sin embargo, el informe oficial, publicado en la prensa vienesa, del 2 de febrero de 1889, decía: “Ese acto fue realizado en un acto de aberración mental de Rodolfo”. En el escueto informe de autopsia, publicado el día anterior, se decía que la bóveda craneana estaba “rota”, Y ese mismo día 2 se publica el protocolo en el que se rectifica y dice que: “la bala había entrado por la sien izquierda y saliendo por la derecha, haciendo una herida apenas visible”. No hay pruebas de esto. El príncipe era diestro. Es muy raro que un diestro se dispare con la mano derecha hacia la sien izquierda. “Le Figaro” del 4 de febrero de 1889, aseguraba por medio de su corresponsal en Viena, que “No se han encontrado proyectiles”. Y él se pregunta por qué no se han encontrado. A su vez, Le Fígaro, del 12 de febrero decía que Rodolfo veía espíritus y fantasmas y que la “Dama Blanca de los Habsburgo”, una especie de fantasma que siempre se aparecía antes de la muerte de alguno de los miembros de la familia, lo había visitado anteriormente, anunciándole su próxima muerte. La emperatriz Zita, en sus recientes declaraciones (pensemos en qué años estamos) afirmaba que el drama de Mayerling fue un secreto de estado A su esposo, el emperador Carlos, le dio suficiente información, la que él no había obtenido. Él le pidió terminara lo inacabado de la investigación. Y así rehabilitaron las memorias de Rodolfo entregando las pruebas en su poder. En sus declaraciones, afirmaba la emperatriz, “se han escrito muchas leyendas y lo que se ha contado se limita a sospechas e hipótesis”. La verdad, afirma, es que el archiduque Rodolfo fue asesinado y que este acto vandálico fue político. En nuestra familia siempre hemos sabido lo ocurrido. Francisco José hizo jurar silencio a los que estábamos al corriente del drama. Tan grave debieron ser las consecuencias políticas y tantas grandes personalidades estaban implicadas, que Francisco José, explicaba: “No he podido hacer otra cosa. La subsistencia de la monarquía estaba en juego”. Se trató de un intento de desestabilizar al imperio. Si se hubiera sabido la verdad, probablemente se habría desatado la primera guerra mundial, que más tarde tendría su origen en otro lugar: el atentado de Sarajevo. Las víctimas: Franz Ferdinand D´Este, y su esposa Sophía.