Bottas, sustituto de Rosberg

Ampliar FOTO WEB REEMPLAZA AL CAMPEON. Valtteri Bottas posa con un vehículo de Mercedes, su nueva escudería.

La escudería Mercedes hizo oficial este lunes el fichaje del piloto finlandés Valtteri Bottas para sustituir al alemán Nico Rosberg, campeón del mundo de F1 recientemente retirado de la competición. La salida de Bottas rumbo a Mercedes, donde tendrá de compañero al británico Lewis Hamilton, fue anunciada unos minutos antes por su antigua escudería, Williams, que le sustituirá por el brasileño Felipe Massa. El brasileño vuelve así a la competición semanas después de haber anunciado su retirada.

El cambio de piezas fue anunciado en un primer momento por la escudería Williams en un comunicado, minutos antes de que Mercedes hiciese oficial la llegada de Bottas. "Estoy seguro de que estaremos muy unidos y trabajaremos en equipo", aseguró Bottas sobre su nuevo compañero, el británico Lewis Hamilton. La firma del finlandés era un secreto a voces durante las últimas semanas.

Rosberg sorprendió al mundo del automóvil al anunciar su retirada el 2 de diciembre, cinco días después de proclamarse campeón del mundo en Abu Dabi. Como si de un guiño del destino se tratase, la retirada de Rosberg conllevó que Massa se replantease la suya. El brasileño, que pilotó en Williams las tres últimas temporadas, efectuará una cuarta temporada consecutiva para la escudería británica, al lado del canadiense Lance Stroll. También ironía del destino, el joven piloto de 18 años había sido fichado para sustituirle y ser el acompañante de Bottas.

"Williams Martini Racing tiene el placer de confirmar que Felipe Massa ha alcanzado un acuerdo para volver a unirse a Williams con un contrato de un año, regresando de su retiro para sustituir a Valtteri Bottas, que ha dejado el equipo para unirse a Mercedes para la temporada 2017", explicó la escudería británica en un comunicado. El brasileño corrió hasta ahora tres temporadas en Williams y fue una pieza clave para que el equipo británico alcanzase el tercer puesto en el Mundial de constructores en sus dos primeros cursos. "Estoy muy feliz por tener la oportunidad de volver a Williams. Siempre quise correr en 2017 en algún equipo, aún siento la pasión por correr y competir", declaró el veterano piloto, de 35 años, en una entrevista publicada por su propio equipo. "Pero Williams es una escudería que llevo en el corazón y disfruté mucho de esos tres años en el equipo, por lo que cuando me pidieron volver para dar estabilidad y experiencia para que las cosas salgan bien en 2017 sentí que era lo correcto", añadió. Al recordar los momentos emotivos vividos al finalizar la pasada temporada, como su despedida de la torcida brasileña en el circuito de Interlagos o su adiós a la Fórmula 1 semanas después en Abu Dabi, Massa aseguró que "nunca lo olvidaré". "Estoy tan agradecido por todo lo que me ocurrió el año pasado y los mensajes cariñosos que recibí que ocurra lo que ocurra esta temporada, dejaré el deporte con la cabeza alta", explicó.

Massa admitió que la "inesperada" decisión del vigente campeón del mundo, el alemán Nico Rosberg, de abandonar la práctica deportiva tras su coronación, cambió sus planes. "Valtteri recibió una oportunidad fantástica", dijo Massa a propósito de la oferta de Mercedes para reemplazar a Rosberg, "y como resultado se me ha presentado esta oportunidad a mí". "Cuando la prensa comenzó a hablar de mi regreso, me conmovió la respuesta de muchos fans que querían verme de vuelta. Fue ciertamente un factor en mi decisión", admitió. Massa podrá celebrar así el 40º aniversario de Williams en la Fórmula 1. "Sé los planes que tiene el equipo para celebrarlo y estoy deseando tomar parte en ello", concluyó.



MEJORAS EN CIRCUITOS

Laurent Mekies, director de seguridad de la FIA, anunció que se le ha enviado a los organizadores de los 20 Grandes Premios de Fórmula 1 2017 una normativa en donde se les advierten las mejoras en las vías de escape de sus curvas, en virtud de reforzar la seguridad, ante el incremento de velocidad que tendrán los autos con la nueva regla. De acuerdo a las simulaciones realizadas por cada equipo, ante el requerimiento de la FIA, se constató que los coches girarán entre 3 a 4 segundos más rápidos, equivalentes estos a unos 40 Km/h en varias curvas. "Le preguntamos a cada equipo para proporcionar simulaciones con sus coches para 2017, utilizamos estas simulaciones con nuestro programa, en cada circuito, y apareció en particular una mayor velocidad en las curvas rápidas", indicó Mekies. Ante ello, en el circuito "Albert Park" de Melbourne, en donde se correrá el primer GP de la temporada el 26 de marzo, ya se llevan a cabo los trabajos colocando barreras adicionales en la curva 12 (Waite), reemplazando a los "muñecos" de neumáticos. En tanto que en las curvas 1 (Jones), 6 (Marina) y el sector que une las variantes 13 (Ascari) y 14 (Stewart), sí se han duplicado las defensas con muñecos. "Cada circuito recibió las instrucciones en base a las simulaciones. El proceso está en curso", señaló Mekies.