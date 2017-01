Qué nos depara el cambio climático Información General 17/01/2017 Redacción Leer mas ...

Por su parte Eleonora hizo saber que "soy profesora universitaria en la Facultad de Trabajo Social, Trabajo Social transnacional y así mis investigaciones siempre sirven a otros países, hace cinco años que estoy junto con la Universidad de La Pampa, trabajo junto con un colega geólogo, trabajamos sobre el cambio climático, la influencia que tiene sobre los pueblos pequeños.

Se mostró preocupada por el panorama que presenta el cambio climático y la situación que devengará de él.

"Trabajamos en la pampa seca, donde está el río Atuel, es dónde puede investigarse muy bien, donde está este cambio, cómo pasa tan rápido, después queremos transpolar estos resultados a otros lugares porque el cambio climático es en todo el mundo es un tema muy importante, y la gente de La Pampa ha tenido que migrar, la mayoría tuvo que migrar, así que vamos a tener un problema enorme de migración a causa del cambio climático, en el futuro.

Agregó que "los migrantes que tenemos ahora no son nada con los que veremos en el futuro, por eso estamos trabajando en eso, razón por la cual debo viajar muchas veces a Argentina.

Sergio señaló que "en la Pampa hubo incendios y aquí inundaciones" y Eleonora manifestó "claro, esas son las consecuencias, muy pequeña muestra de lo que sucederá en el futuro, será mucho peor".

En relación a la posibilidad de efectuar acciones preventivas señaló "me parece que ya pasó", aunque se "debe actuar con decisión para frenar totalmente, pero no lo hacen.

Por otra parte aseveró que "viene un cambio fuertísimo en la Economía y la Política del todo el mundo, no tengo mucha fe en las próximas generaciones, es grave. A nosotros en Europa no nos tocará tanto, sí nos tocará la migración, porque la situación climática que tenemos no es tan grave, tendremos cambios, tendremos lluvias y sequías más pronunciadas, tendremos tormentas fuertes, habrá más calor en el verano, más frío en el invierno, pero las zonas de de más arriba y más abajo, van a tener muchos problemas por desertificación, no podrán más vivir del campo, migrarán. Los demás que viven cercanos al mar, todas las ciudades grandes, Nueva York, Buenos Aires serán invadidas por aguas, pero es el tema del futuro y mi investigación en este momento es buscar qué puede hacerse ahora para frenar ese futuro, cómo podemos transformar el hábito y ver lo que hace la gente en las zonas áridas, en las que algunos pueden sobrevivir y pueden quedarse, pero también necesitan proceso de transformación, y los gobiernos deberán invertir especialmente en la infraestructura del campo, ese será el problema más grande que deberán afrontar los gobiernos en todo el mundo".