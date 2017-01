Montoya jugará en el Genoa Deportes 17/01/2017 Redacción Leer mas ...

El vicepresidente de Rosario Central , Ricardo Carloni, afirmó que el Genoa de Italia "ya arregló el contrato" con el mediocampista Walter Montoya , quien por ello ya no continuará su carrera en el fútbol argentino, a pesar del interés de Boca y de River . "La oferta de Genoa es de cinco millones y medio de euros; hicimos una contraoferta y ellos ya arreglaron el contrato con Montoya", apuntó Carloni en una entrevista concedida a radio Rivadavia AM 630. "Hablé con el presidente de Genoa y por el cupo (de extranjeros) que deja (Tomás) Rincón no habría problema con la llegada de Montoya", agregó el vicepresidente de Central. Carloni apuntó que el club respeta la decisión y el deseo del futbolista de jugar en otro club durante la presente temporada. "Nosotros vamos a respetar que Montoya quiera cambiar de aire", señaló el dirigente de la institución rosarina. En cuanto al interés de River, Carloni manifestó que "no hay ningún tipo de inconveniente" con la dirigencia 'millonaria', pero "la intención de Rosario Central es vender a Montoya al fútbol del exterior". "Es probable que la salida de Montoya nos obligue a buscar un jugador en ese sector", apuntó.



VA POR WILLY

La novela del arquero de Boca comenzó en julio y sigue sumando capítulos. Caídas las gestiones por Mariano Andújar (la oferta resultó insuficiente para las pretensiones de Estudiantes de La Plata), todo indica que el rafaelino Axel Werner cuidará los tres palos del equipo de la Ribera hasta que finalice el actual campeonato. Sin embargo, los Mellizos ya planifican a futuro. Y más allá de que Guillermo Sara estará en condiciones de reaparecer a mediados de mayo, la intención es incorporar un arquero de jerarquía. Ahí es donde surge el nombre de un viejo conocido de la casa: Wilfredo Caballero . Al actual arquero del Manchester City , de 35 años, le quedan seis meses de contrato y no vería con malos ojos regresar a la Argentina para cerrar su carrera en el club donde se inició. De hecho, poder defender el arco xeneize sería un premio, luego de que debiera emigrar en sus comienzos por falta de oportunidades (apenas 19 partidos jugados entre 2001 y 2005).