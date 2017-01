Nisman: la DAIA pidió investigar más rápido Nacionales 17/01/2017 Redacción PARA ACLARAR LA MUERTE VIOLENTA

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, advirtió ayer que "no se puede dilatar más" la investigación judicial sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, a poco de cumplirse dos años del hecho. "Un país democrático necesita investigar, conocer, y la ciudadanía debe estar tranquila que aquellos que tienen que dar justicia, la dan, y que tienen que dar respuesta a la sociedad, la deben otorgar. Llegó el momento de dar oportunidad a la Justicia de dar ese salto cualitativo que tantos argentinos queremos que dé. No se puede más dilatar y seguir esperando", advirtió Cohen Sabban.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas sostuvo que la de Nisman fue "una muerte violenta y dudosa" y aseguró que "no se puede hacer más que esperar que la Justicia se expida". Cohen Sabban sostuvo que la DAIA va a seguir "reclamando, exigiendo, dando la oportunidad de que la Justicia se expida" y consideró que "sería muy bueno que lo haga con rapidez".

"De la muerte del fiscal pasaron dos años, desde la DAIA luchamos por una causa terrorista desde hace 23 años, que está prácticamente impune. Las Abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando nietos, cómo no vamos a poder seguir luchando por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. De ninguna manera vamos a bajar los brazos", subrayó.

En coincidencia, el vicepresidente de AMIA en ejercicio de la presidencia, Ralph Thomas Saieg, indicó que "dos años es mucho tiempo para que ni siquiera la Justicia haya determinado el motivo de la muerte del fiscal", por lo que esta fecha "entristece a toda la sociedad por la falta aún de certezas acerca de lo que sucedió aquel fatídico 18 de enero de 2015". "Es un deber y un imperativo seguir reclamando por el esclarecimiento de la muerte de un fiscal de la Nación que tenía a su cargo la investigación del peor ataque terrorista que sufrió el país", indicó Saieg a través de un comunicado difundido por la Agencia Judía de Noticias.



HOMENAJES AL

FALLECIDO FISCAL

La DAIA prepara una serie de homenajes al exfiscal Nisman al cumplirse dos años de su confuso fallecimiento: para hoy, víspera del aniversario, pidió a la ciudadanía que, a modo de tributo, encienda "dos velas" y las coloque al pie de sus ventanas, a partir de este martes a las 21:00.

Para mañana está previsto un acto a las 18:00 en la puerta de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, frente a la Plaza de Mayo: no asistirá el presidente Mauricio Macri y los oradores serán el fiscal Germán Moldes, el escritor cercano al Gobierno Federico Andahazi, y Luis Czyzewski, padre de Paola, víctima del atentado.