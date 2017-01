Preocupa el robo de ganado

Productores que cuentan sus campos en cercanías del distrito Josefina -cercano a la ciudad de Frontera- aseguran que los animales son sacrificados, y que luego su carne es ofrecida a la venta de manera ilegal en la zona.



También puntualizan que pese a las denuncias policiales realizadas, no se produjeron detenciones, instancia que genera marcada preocupación entre los productores quienes de manera anónima -por temor a represalias, según da cuenta La Voz de San Justo- decidieron comenzar a dar detalles del padecimiento que están viviendo ante esta compleja situación.



Entre los comentarios se inserta la aseveración de que "nosotros sabemos quiénes son, el lugar donde faenan está en barrio Acapulco. Hicimos las denuncias ante la Policía de Josefina, y hasta el momento no pasó nada".



También, que cada uno de estos animales, que son inseminados y puestos listos para entrar a tambo, tiene un valor de 25.000 pesos. Y que no son para consumo ya que estas vacas están preparadas para lechería.