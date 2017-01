Se vienen 15 días de trabajos intensos en la ciudad para recolectar las ramas Locales 16/01/2017 Pablo Urso El secretario de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, Daniel Ricotti explicó que los trabajos en las calles de Rafaela se verán durante 15 días de manera más intensa, con más de 200 personas en distintas áreas. Ya se llevaron alrededor de 700 camiones llenos de gajos y ramas al Autódromo.

Ampliar FOTO JORGE BARRERA ACUMULACION. Las ramas y los árboles que hay en el Autódromo ya superan entre los 600 y 700 camiones.

Juntar el desastre que hizo la tormenta es una tarea bastante complicada. Lleva tiempo, mucha paciencia y sobre todo, un ojo muy crítico del vecino en sí, que quiere sí o sí que le vengan a levantar el gajo que se cayó frente a la casa aquel 1° de enero.

Reclamos, pedidos, agradecimientos... todo junto en una tarea que ya la hemos vivido prácticamente todo el mes de marzo del año pasado, cuando la enorme tormenta de febrero de 2016 azotó la ciudad. Se conocen los pasos, y sobre todo, se conocen los tiempos que llevará terminar de limpiar la ciudad.

Para Daniel Ricotti, secretario de Servicios y Espacios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, serán unos 15 días más de intensos trabajos, que incluye a casi 200 personas (entre personal de la secretaría de Espacios Públicos y personal contratado) trabajando full time.

"Esto nos va a llevar como mínimo 15 días más de trabajos muy intensos, para poder limpiar todo. Más allá de esto, nos obliga a cambiar la estrategia y la planificación del trabajo, porque hemos perdido muchos árboles", dijo Ricotti.

Recordemos que sumando las dos tormentas fuertes que azotaron la semana pasada a nuestra ciudad, se contabilizaron alrededor de 700 árboles caídos, contando además aquellos que están "al borde" de caerse y aquellos que sí o sí van a terminar siendo extraídos en un tiempo no muy lejano por el daño que sufrieron tras el fenómeno. 700 ejemplares que se suman a los 830 que dejó la tormenta de febrero de 2016, acaso la más fuerte de las 4 que afrontó Rafaela en 11 meses. El cálculo supera los 1.500, pero como se explicó más arriba, hay muchos árboles que siguen siendo observados y que van a terminar siendo extraídos porque ya no se pueden más recuperar.

En estos 11 meses, la Municipalidad llevó adelante un plan de forestación que incluyó la plantación de unos 1.500 ejemplares, que ahora se ven en desventaja con la cantidad que se cayeron. Además, desde la Secretaría confirmaron un programa de extracción y reclamos un poco más ambicioso y que pueda dar respuesta a los vecinos, siempre de la mano de un programa de recambio más importante aún".

En cuanto a los reclamos, Ricotti dijo que fueron disminuyendo con el correr de los días, pero que aún existen. "Las cuestiones más urgentes se fueron solucionando, pero se siguen haciendo muchas cosas. La mayoría de los barrios están siendo limpiados, donde en los céntricos ya hemos casi terminado, y ahora estamos completando otros sectores, como Los Nogales, Villa Aero Club, Amancay, Villa Los Alamos, estamos terminando en Villa Rosas, Independencia y otros barrios. Si existe algún caso de emergencia hay un equipo especial para atender ese tipo de reclamos", completó Ricotti. Ya gran parte de los barrios de la ciudad han vuelto a la normalidad, especialmente aquellos incluidos dentro del radio formado por las calles Remedios de Escalada, Enesto Salva, Ruta34 y Río de Janeiro. Allí se ha retirado todo lo que es de gran porte y ya estamos trabajando en una limpieza más fina con barreaspiradoras.



700 CAMIONES LLENOS

DE GAJOS Y RAMAS

Ese es el número de camiones que ya viajaron rumbo al Autódromo de nuestra cuidad con pedazos de árboles y muchas ramas y hojas. En principio, se llevaba todo al Relleno Sanitario, pero por una cuestión de comodidad y limpieza (los caminos al Relleno tampoco ayudan), se empezó a llevar todo hacia al predio, donde la gente de Atlético de Rafaela, amablemente, cedió un espacio para que se puedan colocar allí todo lo que destruyó la tormenta.

En cuando a los viajes, Ricotti marca que están entre 600 y 700, sólo al Autódromo, pero aún no se pueden contabilizar las toneladas de árboles que hay acumuladas. Prácticamente llegan de a tres camiones a la vez, donde LA OPINION presenció justamente esa llegada el pasado viernes.

En el Relleno Sanitario, hay alrededor de 1.500 metros cúbicos de residuos, mientras que en el Autódromo ya hay más de 7.000 metros cúbicos de residuos verdes. Un total de 8.500 mts.