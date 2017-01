Rige nuevo régimen para pequeños contribuyentes

A partir de hoy entra en vigencia el Régimen Simplificado, una nueva modalidad de cumplimiento tributario del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que beneficia a 90.000 pequeños contribuyentes, agilizando el trámite y bajando los impuestos, aprobada en diciembre de 2016 a través de la Ley 13.617, por iniciativa del gobierno de la provincia de Santa Fe.

“Esta nueva manera de tributar facilita y agiliza la determinación y el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a personas físicas, sucesiones indivisas y sociedades de hecho que tengan hasta tres socios, que hayan facturado menos de $ 1.000.000 en 2016. Además el contribuyente no debe estar incluido en Convenio Multilateral ni debe ser comerciante mayorista, importador de bienes y servicios ni su actividad debe estar alcanzada por alícuotas y bases imponibles especiales”, precisó Luciano Mohamad, quien está a cargo de la Administración Provincial de Impuestos (API).

“Cabe destacar que todos aquellos contribuyentes que formen parte del régimen simplificado no serán objeto de retenciones y/o percepciones del impuesto sobre los ingresos brutos, quedando excluidos del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB)”, manifestó Mohamad.

Por su parte, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione había destacado tras la aprobación de la ley a fines de diciembre que “el Régimen Simplificado es la apuesta más grande de las modificaciones tributarias aprobadas la semana pasada por la Legislatura”.

En declaraciones a El Litoral, Saglione señaló que "el Régimen Simplificado permite que el contribuyente que hasta este año, todos los meses, tenía que presentar una declaración jurada ante API para pagar Ingresos Brutos, informar la facturación del mes anterior y sobre la base de la alícuota determinar el impuesto a pagar, ahora se categorizará el primer mes del año. En función de la facturación del año anterior se encasilla en el rango al que pertenece y el monto que deberá pagar durante los doce meses del 2017". Tras remarcar que "durante un año no tiene que presentar papel alguno ante API", el nuevo régimen "también es menos oneroso: en todos los casos del Régimen Simplificado el contribuyente que está alcanzado por el sistema pagará en el 2017 menos de lo que hubiese pagado si no hubiera sancionado este sistema”.

La adhesión al Régimen Simplificado, obligatoria para los contribuyentes que cumplan las condiciones mencionadas, se realiza a partir del 16 de enero a través del sitio web www.santafe.gob.ar/regimensimplificado.



FORMAS DE PAGO,

CATEGORIAS Y MONTOS

El Régimen simplificado contempla dos formas de pago: una cuota mensual y la opción de pagar las 12 cuotas del año anticipadamente. El pago anual presenta un descuento de dos cuotas mensuales y se puede realizar hasta el vencimiento del primer anticipo, que opera según la terminación del CUIT del contribuyente, del 13 al 16 de febrero.

Dentro del Régimen simplificado existen ocho categorías de contribuyentes que aportan en relación con los montos de facturación anual de la siguiente manera:

* Categoría I, abarca a aquellos que facturaron hasta $ 100.000 anuales, abonan mensualmente $ 150. Si optan por pagar el año completo, se descuentan dos cuotas, abonando $ 1.500.

* Categoría II, abarca a aquellos que facturaron desde $ 100.001 hasta $ 200.000. La cuota mensual es de $ 300 y si optan por el pago anual, abonan $ 3000.

* Categoría III, comprende a los que facturaron desde $ 200.001 hasta $ 300.000. La cuota mensual es de $ 600 y abonando con la modalidad pago anual aportan $ 6.000.

* Categoría IV, comprende a los que facturan desde $ 300.001 hasta $ 400.000. El pago mensual es de $ 850 y el pago anual de $ 8.500.

* Categoría V, abarca a los que facturan desde $ 400.001 hasta $ 500.000. El pago mensual es de $ 1.100 y el pago anual de $ 11.000.

* Categoría VI, comprende desde $ 500.001 hasta $ 650.000. El pago mensual es de $ 1.400 y la opción de pago anual de $14.000.

* Categoría VII, comprende desde $ 650.001 hasta $ 800.000. El pago mensual es de $ 1.800 y la opción de pago anual de $ 18.000.

* Categoría VIII, comprende desde $ 800.001 hasta $ 1.000.000. El pago mensual es de $ 2.200 y la opción de pago anual de $ 22.000.

Por último, desde la Agencia Provincial de Impuestos indicaron que los vencimientos del pago total anual son los siguientes: CUIT terminados en 0, 1 y 2 vencen el 13 de febrero; en 3, 4 y 5 vencen el 14 de febrero; 6, 7 y 8 vencen el 15 de febrero; y en 8 y 9 vencen el 16 de febrero.