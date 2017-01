Hay pibes que piden pista Deportes 16/01/2017 Martin Ferrero “Hay cuatro o cinco chicos que están pidiendo participación y eso a nosotros como cuerpo técnico nos deja tranquilos”, contó "Chocho" Llop tras el amistoso del sábado ante Sportivo Belgrano, aunque también advirtió que “Tenemos a Hoyos, Paredes, Romero, Luna, Gudiño y Pittinari en recuperación, son seis titulares y eso también hay que verlo”.

Ampliar FOTO LA OPINION CHARLA. El Cuerpo Técnico de la "Crema" dialoga con los juveniles que trabajan con el plantel de Primera.

El equipo de Juan Manuel Llop abrió el juego este verano y se midió ante Sportivo Belgrano de San Francisco, el sábado por la mañana, en el primer amistoso de pretemporada: perdió 1-0 en el polideportivo del Autódromo. El DT comienza a probar el equipo con vistas al reinicio del torneo. Los suplentes golearon 7 a 0 con dos tantos de Gabriel Morales, otros dos de Marco Borgnino, Manuel Bustos, Angelo Martino y Robin Ramírez.

En la formación titular, con varios afuera por lesiones, saltaron a cancha Guido Rossetti en el arco, Nicolás Canavessio de central, Enzo Copetti y Santiago Paz en el mediocampo, por derecha y en el doble cinco (con Facundo Soloa), respectivamente; y Nicolás Toloza en la ofensiva.

Tras la primera prueba futbolística de pretemporada, la próxima será este miércoles ante el Deportivo Libertad de Sunchales (también en el Autódromo), “Chocho” Llop dialogó con este medio y Next TV.



-¿Con qué se queda de este primer amistoso?

-Tuvimos algunas cosas positivas, otras negativas, pero bien; estamos viendo algunos chicos, cómo evolucionan. Más allá del resultado en el primer partido o en el segundo, viendo posibilidades y viendo cosas para llegar muy bien al torneo y encontrar el equipo.



-Más allá del resultado, el segundo equipo tuvo el funcionamiento que pretende, lo que no apareció nunca en el juego de los titulares…

-El primer partido tal vez nos faltó más tranquilidad de mitad de cancha hacia arriba, manejar mejor la pelota detenida. Toloza y Copetti que es su primera práctica de fútbol en el primer equipo, viendo a Canavessio de central, a Paz con Soloa, pero nos sirvió de mucho porque vemos y sacamos cosas importantes. El rival no llegó nunca al arco y tenemos que seguir potenciando lo nuestro, mejorar en la parte ofensiva.

En el segundo partido la verdad que estuvieron muy bien, los chicos hicieron un gran partido desde principio a fin, el rival era diferente pero también sacamos cosas importantes de algunos de ellos.



-Es un plantel con muchos juveniles y se los ve con muchas ganas y queriéndose ganar un lugar.

-Totalmente, no tenemos que dejar pasar de lado que tenemos a Hoyos, Paredes, Romero, Luna, Gudiño, Pittinari en recuperación, son seis titulares y eso también hay que verlo, analizarlo, es la realidad. Hay cuatro o cinco chicos que están pidiendo participación y eso a nosotros como cuerpo técnico nos deja tranquilos.



-¿Cómo viene viendo al grupo en esta pretemporada?

-Muy bien, y ahora se viene otra semana más de exigencia desde lo físico. Pero con muy buena predisposición, tenemos que seguir trabajando y mejorar para llegar de la mejor manera al comienzo del torneo.