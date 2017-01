Hay más legajos penales: crecieron un 21% en 2016 Policiales 16/01/2017 Por: Javier Alfonso DATOS DE LA FISCALIA REGIONAL 5 SEDE RAFAELA

Ampliar FOTO ARCHIVO FISCAL REGIONAL. El Dr. Carlos Arietti conduce la Fiscalía con sede en Rafaela.

La Fiscalía Regional N° 5, del Ministerio Público de la Acusación con sede en Rafaela, dio a conocer en su informe anual de Gestión Nº 5 al cierre del año 2016, que en el período que va desde septiembre de 2015 hasta noviembre de 2016, se crearon en la Región 5, 16.373 legajos de investigación por causas penales.

Discriminados por región, tenemos que la Unidad Fiscal Rafaela creó 12.133 de estas investigaciones por causas penales, la Unidad Fiscal San Cristóbal 2.817 legajos y la Unidad Fiscal Tostado 1.423, todo lo cual sumado da la cifra indicada anteriormente: 16.373 legajos de investigación en poco más de un año (14 meses).

Observando la misma estadística en el período anterior - informe anual de Gestión Nº 4- que va desde el 30 de julio de 2014 hasta el 6 de octubre de 2015 (14 meses), tenemos que en la Región 5 se crearon 12.916 legajos de investigación por causas penales.

Esto significa que comparando el volumen de crecimiento de causas o legajos penales de investigación, en el último período, estas crecieron un 21,2%.

Más allá de las frías estadísticas, traducido a lo social, las causas penales reflejan en cierto modo la capacidad de generación de violencia que tiene un determinado segmento social, delimitado en este caso geográficamente por la Fiscalía Región 5 con sede en Rafaela.

En otras palabras, en el último período del almanaque, crecieron un 21,2% los hechos violentos en la ciudad de Rafaela, San Cristóbal y Tostado. Aunque también se debe aclarar que “legajo digital” no siempre equivale a “hecho delictivo”. Generalmente un legajo puede representar uno o más hechos delictivos; también puede ser que se archive y no represente ninguno.

Los legajos penales se crean a partir de una denuncia policial, o desde el año pasado también se incorporaron las denuncias que recibe el Centro Territorial de Denuncias ubicado en bulevar Lehmann 644, y en la propia Fiscalía Regional.



UN 21,2%

Lo dicho anteriormente significa que en esta Región 5 crecieron casi un 21,2% los delitos de tipo penal como agresiones, homicidios, denuncias por violencia de género -incluyendo abusos y violaciones-, robos comunes y a mano armada, arrebatos, violencia en la calle, estafas y violencia delictiva en general, como puede verse reflejado también en las últimas sentencias por accidentes de tránsito con resultado mortal en muchos casos.

Un 21,2% de crecimiento de esta tasa no es un hecho menor: del último período analizado por la Fiscalía también se podría traducir que en la región vivimos durante casi todo 2016, con un 21,2% de incremento en cuanto a hechos de inseguridad. Como dijimos antes “legajo penal” no siempre es el equivalente de un hecho delictivo, aunque la mayoría de las veces sí lo es.



LEGAJOS

POR FISCAL

Tomando el período diciembre de 2015 a noviembre de 2016 y el total de fiscales a la fecha (11), se crean 1.195 legajos por fiscal por año. La ratio es indicativa de la carga de trabajo de un fiscal en la región.

En el período anterior, los fiscales en la Circunscripción eran siete, y cada fiscal debió atender un total de 1.711 legajos por año.

Como corolario de este informe también podemos decir que en el último período analizado (1 de septiembre de 2015- 31 de octubre de 2016), en toda la Región 5 se libraron 224 órdenes de allanamiento, aunque en numerosas ocasiones, se opta por el registro domiciliario mediante una requisa voluntaria y no a través de un allanamiento.