“El club me buscó para ordenarlo”

Luego de más de 3 años al frente del primer equipo, Marcelo Werlen decidió el año pasado abandonar por un tiempo la dirección técnica. De todos modos, continuará colaborando con el club de sus amores, ya que decidió aceptar la propuesta que le realizaron los dirigentes para que sea el coordinador del fútbol de la institución. Y después de un breve descanso, ya puso manos a la obra en los primeros días del año, donde junto con la nueva Subcomisión de fútbol ha reestructurado los cuerpos técnicos de las categorías menores.

En diálogo con LA OPINION, Werlen comentó en el inicio de la charla que “la gente nueva que llegó al club más la que estaba y la gente de inferiores, armaron una sola comisión y me pidieron que les dé una mano con los técnicos del club. Nos pusimos a trabajar y en las últimas horas hemos cerrado con casi todos los entrenadores y los preparadores físicos de las inferiores e infantiles. También tenemos que poner a una persona como coordinador de las infantiles, porque se trata de mucho trabajo y a veces uno no puede abarcar todo. El club ha realizado un gasto muy importante”.



- Marcelo, después de haber dejado la dirigencia, no pudiste decirle que no al club en esta nueva etapa.

- Uno se involucró mucho con el club y me gusta trabajar con el fútbol. Uno ya no participa, sino que a esta altura ya me he involucrado mucho con la institución. Es un sueño personal que tengo que el ‘9’ siga creciendo día a día en la parte futbolística a pesar de que el momento por el cuál está atravesando el país no es el mejor. El club no es la excepción y hay mucha gente que le está poniendo el pecho a la institución. Ya se ha acercado mucha gente amiga, conozco a todos los hinchas del ‘9’ y más la gente que estaba, se pudo conformar un grupo muy importante que trabaja por y para el club. En este sentido, uno no puede dejar de lado esto y vamos a tratar de ayudar con lo que se pueda. En este sentido, estamos bien encaminado en varias cosas y aún nos queda por resolver lo del fútbol mayor, que es lo que le interesa a la gente”.

- ¿El club venía necesitando un cambio en las estructuras del fútbol?

- Lo que pienso personalmente, que no significa que tenga razón, es que había comisiones divididas. Cada cual cuidaba lo suyo y por ahí se gestionaba mal. Entonces no había un orden dentro del fútbol. Por eso, el club me buscó para ordenar un poco eso, para gestionar mejor y tratar de hacer fuerte el fútbol del ‘9’ con una línea firme. Hay mucho trabajo por hacer aún. Ojalá que este nuevo proceso salga bien. Solo el tiempo lo dirá.

- Luego de estas cuestiones, ahora falta ver quién será tu sucesor.

- Sí, eso es lo más difícil. Todos los hinchas julienses quieren ver un equipo competitivo. El ‘9’ tiene una base interesante de jugadores propios desde hace un tiempo a esta parte. Más algunos futbolistas que llegarán como refuerzos, se puede tener un buen equipo. Ya en los próximos días tenemos que empezar a trabajar en esto y a definir varias cosas importantes con el fútbol mayor.

- Y personalmente, ¿quién te gustaría que sea tu reemplazante?

- El ‘9’ tiene un cuerpo técnico propio. Me gusta cómo trabajan los Profes Forni y Giorgis, Fideo Gianotti y Maxi Barbero. Igual, estamos buscando una persona más y eso lo van a definir los dirigentes. Yo voy a dar una opinión y el que venga, será el técnico del equipo liguista o el del Federal B. Y ahí se verá si será Barbero o no. La decisión no es tan difícil, sólo hay que definir si Barbero seguirá con la Liga o no. Falta una sola persona para poder completar el cuerpo técnico mayor y hacia eso estamos apuntando. Tenemos tiempo y debemos elegir con calma e inteligencia.

- Lo tuviste a Maxi Barbero como uno de tus asistentes el año pasado. ¿Lo vez capacitado para hacerse cargo del plantel del Federal B?

- Barbero es un chico que se capacita mucho. Ha ido a hacer cursos y está muy comprometido con la institución. Tiene experiencia en la categoría porque ya ha trabajo en el cuerpo técnico de José Restelli y también estuvo un año con nosotros. Sólo el tiempo dirá si está capacitado o no. En Liga hizo un buen trabajo y tiene todavía mucho camino por recorrer. Tiene fuerzas y está con muchas ganas de seguir creciendo. Veremos si será mi reemplazante. Eso será más una decisión dirigencial que mía. Igual yo voy a dar mi punto de vista.

- Uno de tus aciertos del torneo pasado fue haberle dado la chance al pibe Nicolás Castro, que es buscado por varios clubes, entre ellos Atlético.

- Los dirigentes están trabajando en eso. Hay un par de opciones, entre ellas las de Atlético y Patronato, y sería muy bueno para el club una venta de un jugador de la cantera. Hace mucho que venimos trabajando para esto. Ahora yo estoy al margen y ojalá se pueda dar para que el club sea mirado de otra forma. Personalmente, sería muy lindo que se pueda hacer lo de Atlético porque abriría las puertas entre ambas instituciones luego de muchos años. Castro es un jugador que tiene muchas condiciones y mucho futuro, maneja bien las dos piernas y es muy interesante con la pelota. Es muy joven y le falta afianzarse, y ojalá pueda pegar el salto.