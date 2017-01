“Estos partidos sirven mucho” Deportes 16/01/2017 Martin Ferrero Gastón Campi valoró los primeros minutos de fútbol del verano y si bien el rendimiento no fue el esperado confía en que pronto lo encontrarán. También hizo referencia a los juveniles: “Saben que tienen que aprovechar la oportunidad, en otros clubes no tienen tanto lugar los chicos”.

GASTON CAMPI. El defensor de la "Crema" hizo referencia al primer amistoso y a la pretemporada.

La diferencia de categoría no fue tan notoria en el amistoso de los titulares a pesar de que Atlético de Rafaela generó más situaciones de gol que Sportivo Belgrano, que sólo tuvo una y la aprovechó como se debe. La “Crema” perdió por la mínima en el primer juego de verano, fueron 60 minutos, y más allá del resultado, se rescatan algunas cosas positivas.

Tras el ensayo del sábado por la mañana en el predio del polideportivo del Autódromo, dialogamos con el defensor Gastón Campi:



-¿Cómo viste al equipo en este primer amistoso?

-Bien, tratando de aflojarnos un poco después de una semana dura, con varios dobles turnos de trabajo y preparándonos de la mejor manera para iniciar el torneo. Quedan varios amistosos y si bien no tuvimos un gran juego vino bien para comenzar a movernos un poco.



-Varios juveniles que están teniendo sus primeros minutos, también hay que ir conociéndose…

-Si, sin dudas. El técnico está probando chicos que han subido, busca variantes para el inicio del torneo así que estos partidos sirven mucho para ver quién puede arrancar en el comienzo del campeonato. Están teniendo todos la oportunidad para mostrarse y ya encontraremos variantes para armar jugadas.



-Más allá del poco rodaje o falta de experiencia en Primera se armó una linda competencia interna, los que vienen asomando están con todas las pilas.

-Todos los chicos que han subido vienen entrenando muy bien, les hemos hablado mucho, saben que tienen que aprovechar la oportunidad porque quizás en otros clubes no tienen tanto lugar los chicos y la situación en la que se encuentra el equipo hacen falta ellos, que aparezcan, el semestre pasado lo aprovechó Marco Borgnino y ahora varios tienen la posibilidad de aprovecharlo en el que viene.



-Y se viene un semestre con margen de error cero, donde se define todo.

-Si, es un objetivo difícil, tenemos que sacar muchos puntos pero como hablamos con los chicos, las primeras fechas van a ser fundamentales para mantener la ilusión hasta lo último así que enfocados en eso, tratando de agarrar ritmo futbolístico para arrancar de la mejor manera el campeonato.



-¿Cómo venís llevando la pretemporada?

-Bien, es exigente con el doble turno, estamos atravesando la parte más dura y es lo que sirve después para aguantar todo el semestre. Se viene la segunda semana más dura, después el profe va a aflojar pero sabemos que es lo mejor para llegar de buena manera al torneo.