Tiene apenas 10.000 pesos Locales 16/01/2017 Redacción PRESUPUESTO 2017

Según lo revela ayer en Mirador Provincial -suplemento que se incluye junto al diario Clarín y está íntegramente dedicado a temas provinciales-, la obra de readecuación del Canal Vila-Cululú en el presupuesto de 2017 tiene una asignación de 10.000 pesos, lo cual define el autor de la nota Mario Cáffaro, como "una partida simbólica".

Consigna la nota aludida que "en menos de un año, la provincia padeció varios fenómenos meteorológicos intensos y en abril (de 2016) gran parte del territorio se anegó. El fenómeno actual está más localizado en el cordón oeste y no son pocos los expertos que vaticinan otra masiva liquidación de tambos especialmente en el departamento Castellanos, eje de la cuenca lechera", agregando que "los caminos de tierra o los enripiados se han transformado en canales y no pocas explotaciones y localidades quedaron aislados por vía terrestre. La desazón es muy grande y se teme que muchos pequeños productores no puedan reponerse del nuevo sablazo climático. Algunos se quejan del ingreso de aguas cordobesas, otros de la falta de canalización adecuada, son constantes las peleas entre productores abriendo zanjas para sacarse el agua".

Hasta aquí todo lo conocido, que también viene reflejándose en las páginas de este Diario, tanto ahora que otra vez están los daños de la inundación a la vista de todo el mundo, como en ocasiones anteriores de esta misma clase de episodios. Lo que en cambio sobresale está contenido en el siguiente párrafo: "El Presupuesto 2017, en su parte analítica, tiene asignadas partidas simbólicas para la mayoría de las obras hídricas de los departamentos Castellanos y Las Colonias. A modo de ejemplo, la readecuación del Vila-Cululú tiene previstos 10.000 pesos. Una cifra similar para canales en Providencia, San Carlos Norte y Empalme San Carlos", añadiéndose que si bien el gobierno tiene un ambicioso programa de obras públicas recurriendo a créditos externos, en lo que hace a desagües y defensas prevé 74 millones de dólares, pero no hay trabajo alguno para la zona anegada del oeste de nuestro Departamento.

Se concluye diciendo que "Santa Fe perdió demasiado tiempo. Alertas no faltaron. Los productores pedirán al Gobernador que se dejen de lado las nimiedades políticas y se piense en políticas de Estado", sobre lo cual se habló en la asamblea del sábado en el cruce de las rutas 13 y 70, a pocos kilómetros de Rafaela, de lo que LA OPINION informó con amplitud en la edición de ayer.

También recuerda la nota en "Mirador" que en 2008 el diputado radical Santiago Mascheroni presentó un proyecto de obras y medidas "frente a la evidencia potencial de los efectos devastadores del cambio climático". De eso hace 9 años, pero nunca logró pasar al recinto, quedando sólo los dictámenes de comisión. En 2012 se volvió a presentar pero no fue despachado por la Comisión de Obras Públicas.

La responsabilidad entonces no sólo es del Ejecutivo, sino también compartida por el poder Legislativo. Es hora que esto cambie.