SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Municipio local se hizo saber que ante la incorporación de una nueva vacuna en el Calendario Nacional se difundió el listado de vacunatorios habilitados y sus horarios de atención:



Centro de Salud N° 1 Barrio Moreno: Lunes a Viernes de 7 a 15 hs. Carlos Gardel 550.

Centro de Salud N° 2 Barrio 9 de Julio: Lunes a Viernes de 7 a 13 hs. Rotania 1336

Centro de Salud N° 3 Barrio Colón: Lunes a Viernes de 7 a 15 hs. Falucho entre Rafaela y Tucumán





Introducción de la vacuna tetravalente (ACYW) conjugada contra meningococo al calendario nacional de inmunizaciones:



1. INTRODUCCION

La infección por Neisseria meningitidis (Nm) es una enfermedad grave y con alto riesgo de secuelas irreversibles, principalmente neurológicas.

La enfermedad meningocócica invasiva (EMI) es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema significativo de salud pública en muchos países del mundo. Se presenta clásicamente como meningitis, bacteriemia, sepsis o meningococemia.

Mundialmente, los serogrupos A, B y C de meningococo producen la mayoría de los casos; B y C son los principales en Europa y en América. Sin embargo, desde 2008 se observó un aumento de casos por serogrupo W en Argentina y en 2011 esta situación también fue evidenciada en Chile.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de esta enfermedad y la utilidad de la vacunación como medida de prevención primaria, en cuanto los serogrupos incluidos en la vacuna se encuentren adecuados a la epidemiología local.

La prevención primaria de la salud a través de las vacunas representa en Argentina una herramienta fundamental y prioritaria en Salud Pública, puesto de manifiesto a través de la ley Nº22909/83 que así lo regula.

Su importancia reside en que constituye una medida de alto impacto para la disminución de la morbimortalidad de la población, como ha sido ampliamente evidenciado.

Ante esta situación, la introducción de la vacuna contra meningococo al Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina se basa en las siguientes consideraciones:

• La prevención de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) y sus complicaciones constituyen una prioridad de salud pública.

• La vacuna contra meningococo es efectiva para prevenir la enfermedad grave por los serogrupos de Neisseria meningitidis incluidos en la vacuna y sus complicaciones.

• La introducción de esta vacuna es factible desde un punto de vista programático.

• Puede garantizarse el financiamiento.



PROPOSITOS Y OBJETIVOS DE LA INTRODUCCION DE LA VACUNACION CONTRA MENINGOCOCO

Propósitos

• Controlar la EMI en Argentina, a fin de disminuir la incidencia, morbilidad y mortalidad secundaria a infecciones graves por los serogrupos de Neisseria meningitidis incluidos en la vacuna, en niños.





Objetivos

• Controlar la EMI en lactantes y niños pequeños.

• Disminuir la incidencia de la enfermedad, así como las complicaciones neurológicas, auditivas, amputaciones y muerte por EMI en niños de Argentina.



Población Objetivo

• Niñas y niños que cumplan 3 meses de edad a partir del inicio de la estrategia, residentes en Argentina.

• Adolescentes que cumplan 11 años a partir del inicio de la estrategia, residentes en Argentina.



Meta

Vacunar al 100% de la población objetivo.



VACUNACION DE LACTANTES

Los niños que ingresan a esta estrategia son los niños nacidos desde 10/2016. Recibirán su 1º dosis a los 3 meses (01/2017) y su 2º dosis a los 5 meses (03/2017) y un refuerzo cuando cumplan 15 meses. Esquema “2+1”.



El esquema completo de vacunación antimeningocócica se compone por lo tanto de tres dosis, las cuales deberán ser aplicadas con el siguiente esquema:



• 1º dosis de vacuna contra meningococo: Niños de 3 meses de edad.

• 2º dosis de vacuna contra meningococo: Niños de 5 meses de edad.

• 3º dosis de vacuna contra meningococo (Refuerzo): Niños de 15 meses de edad (en forma simultánea con la vacuna contra varicela)



VACUNACION DE ADOLESCENTES

Los adolescentes que ingresan a esta estrategia pertenecen a la cohorte 2006 que cumplirán 11 años durante 2017.



La implementación de esta estrategia es resultado de la evaluación y consenso con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y las sociedades científicas (Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Pediatría y Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica), priorizando a la población adolescente como pilar fundamental dentro de la estrategia de vacunación antimeningocócica, con el objetivo final de impactar en la disminución de la transmisión de Nm a la población vulnerable.

El fundamento de este objetivo consiste en disminuir la portación nasofaríngea de Nm en la población vacunada, y así contribuir a la disminución de la incidencia de la enfermedad en el grupo más vulnerable (menores de 5 años no vacunados y especialmente los niños menores de dos meses, para los cuales no se cuenta con vacuna).

Esta estrategia ofrecería no sólo el beneficio de la protección directa del grupo vacunado, sino también la protección indirecta que genera la disminución en la trasmisión de la bacteria hacia la población vulnerable.

A su vez, existe evidencia científica que avala la efectividad de la vacunación antimeningocócica en adolescentes (incluyendo individuos a partir de los 11 años que han recibido una única dosis de vacuna), así como el impacto que genera la vacunación antimeningocócica con vacunas conjugadas sobre la disminución de la portación nasofaríngea de meningococo en el individuo vacunado.



El esquema de vacunación en este grupo etario será de dosis única a los 11 años de edad.



Seguridad



Los datos de seguridad aportados por múltiples estudios pre-clínicos y clínicos, para los diferentes esquemas con vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente, han demostrado un perfil adecuado. Alrededor del 8.7% de los niños que cumplieron su esquema de vacunación presentaron en dichos estudios efectos adversos relacionados

a la vacunación o inmunización.

El efecto adverso más frecuente fue la aparición de una reacción local dentro de los 1-7 días de vacunación en el sitio de inyección, siendo el eritema, dolor y la induración las principales manifestaciones. El porcentaje de aparición de estos síntomas fue similar entre los niños que recibieron esquema de 4 dosis de vacuna respecto a un mismo esquema con placebo. La aparición de reacciones locales de mayor intensidad fue más frecuentemente

relacionada con la primera dosis (16%) que con dosis sucesivas (12% para segunda dosis). El eritema severo en el sitio de aplicación se registró en <1% de los casos. No hubo diferencia significativa en la frecuencia de reacciones locales según grupos etarios.