Cerró el mítico La Perla Bar

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El mítico bar La Perla de Once, cuna de históricas bandas del rock nacional, cerró sus puertas tras ser vendido el local comercial a una cadena de pizzerías, según informaron sus trabajadores.

El local ubicado en Avenida Rivadavia y Jujuy fue comprado por la cadena de pizzerías La Americana a fines de 2016 y desde el 15 de febrero reabrirá totalmente reformado, con el mismo plantel de empleados.

El cierre del mítico lugar convirtió al sábado 14 de enero en un día de luto dado que las reformas del local arrasarían con la identidad de uno de los puntos más reconocibles del ambiente rockero de la Ciudad de Buenos Aires.

El sitio fue nombrado de Interés Cultural para la Ciudad en 1994, dado que por allí pasaron con extensas reuniones y charlas grandes leyendas del rock nacional como Vox Dei; Gustavo Bazterrica, de Los Abuelos de la Nada y La Máquina de Hacer Pájaros; el músico y guitarrista Alejandro Del Prado; Rino Rafanelli, de Color Humano; el grupo de jazz-rock Alma y Vida; y Kubero Díaz de La Cofradía de la Flor Solar, La Pesada del Rock and Roll y Los Abuelos, entre muchos otros.

El año pasado, Miguel Cantilo había elegido La Perla para presentar su libro "Huellas Luminosas", después de haber crecido como artista tocando en ese mismo lugar.

La Perla se despidió con las paredes llenas de cuadros autografiados por los próceres del rock argentino, el escenario al que todos los fines de semana subían bandas a tocar y ese estilo de bar clásico que dará paso a una moderna pizzería.

La Perla de Once no sólo fue el punto de inicio de la historia rockera, sino también un lugar de encuentro para tertulias literarias a principios del siglo XX.

En los años '20, en sus mesas se encontraban Jorge Luis Borges, Xul Solar, Raúl Scalabrini Ortiz, Enrique Fernández Latour, y Santiago Davobe, convocados por Macedonio Fernández, autor de "Museo de la Novela Eterna" y gran influencia en esa generación de escritores.

También un joven Julio Cortázar usó las mesas de La Perla para escribir.