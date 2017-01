Los obreros, víctimas de la robotización

Por Jitendra Joshi



(Especial para AFP-NA).- Donald Trump se jactó de haber detenido proyectos de relocalización en México de varias empresas estadounidenses, incluida la automotriz Ford, aunque los principales beneficiados de esta decisión siguen guardando silencio: los robots industriales. Se suele apuntar contra el comercio internacional y países como China o México para explicar el cierre de fábricas en países ricos, mientras que los verdaderos responsables, que ocupan un lugar central en las cadenas de montaje de la economía globalizada, son más difíciles de combatir.

En este escenario, el Foro Económico que se realizará a partir de mañana en la ciudad suiza de Davos discutirá sobre el impacto de la tecnología y la robotización en la industria, pues su incorporación se traduce en la supresión de puestos de trabajo.

El tema de la Reunión Anual 2017 Davos es el "Liderazgo responsable y que responde", y entre los temas en debate estará la de prepararse para la cuarta revolución industrial en la que la tecnología tendrá un impacto mayor y más prolongado sobre el futuro de los trabajadores y las economías. Otros de los temas de debate será el fortalecimiento de la globalización y la colaboración internacional para generar cooperación entre países y otros actores internacionales que se diseñaron para una época pasada, según la agenda oficial del evento. Entre los temas de análisis también estará el de como revitalizar el crecimiento económico global porque los niveles decrecimiento económico actuales se traducen en estándares de vida más bajos y las reformas para fortalecer el capitalismo de mercado.

Participarán más de cien países, 1.200 CEOs de multinacionales y más de 50 jefes de Estado en el foro creado por el economista Klaus Schwab, en plena forma a sus 78 años, con el cual se pretende dar respuesta a la "genuina frustración de la gente que se ha quedado al margen del capitalismo globalizado".

Desde que el empleo industrial alcanzara su máximo en Estados Unidos a finales de los años 1970, "el 95% de las pérdidas de empleos se deben a ganancias de la productividad, incluida la automatización y las tecnologías de la información y no al comercio", señala Michael Hicks, del Centro de Investigación Económica y de Negocios de la Universidad Ball State, de Indiana (Estados Unidos). Este estado estadounidense forma parte de los feudos industriales en los que Donald Trump triunfó en noviembre. El futuro presidente amenazó con imponer tasas aduaneras disuasorias para las empresas que deslocalicen su producción y prometió convertirse en el "mayor productor de empleos que Dios haya creado".

Sin embargo, la economía estadounidense nunca ha producido tantos bienes manufacturados, empleando en sus fábricas a 7,3 millones de obreros menos que en 1979. Desde los años 1960, las máquinas empezaron a pintar, cortar, soldar y montar. En la actualidad, una multitud de nuevos empleos se han visto amenazados por la inteligencia artificial, nuevos útiles de gestión o las impresoras 3D. .



Para Hicks, que conoce desde hace años al exgobernador de Indiana y al futuro vicepresidente estadounidense Mike Pence, las recientes promesas de Ford, de la fábrica aparatos de aire acondicionado Carrier (con sede en Indiana) y otras de no deslocalizar no son más que "teatro político".

"El aparente giro de esas empresas estadounidenses se debe al frío cálculo negociado de bajadas de impuestos y cambios de normativa" con la administración Trump, declaró el profesor de universidad. Hicks agregó que los robots representarán la parte principal de las inversiones realizadas en Estados Unidos. Las promesas de renegociación de acuerdos comerciales permitieron a Trump ganar puntos en su campaña pero su impacto será limitado si la automatización acaba volviendo superfluos un gran número de empleos poco cualificados.

Entre 1980 y 2015, la producción manufacturera aumentó un 250% en Estados Unidos, mientras que la mano de obra de ese sector se contrajo un 40%, según un estudio de la Brookings Institution en Washington. "Esas curvas divergentes, que reflejan el alza de la productividad del sector, muestran un enorme problema para las promesas de Trump de ayudar a los obreros haciendo volver millones de empleos industriales", escribió en un blog Mark Muro, experto de la Brookings Institution.

La utilización de robos industriales en todo el mundo aumenta incansablemente, según la Federación Internacional de Robótica. Su primer mercado es China.



Sin embargo, una vez regresen los empleos industriales, los consumidores occidentales se verán obligados a pagar los altos precios que las empresas impondrán para reflejar el costo de la producción, en primer lugar, los sueldos. Si los televisores se empezaran a producir en Estados Unidos, costarían de media varios cientos de dólares más de que lo cuestan hoy en día, y los hogares pasarían a tener sólo uno en el salón, en lugar de varios repartidos por toda la casa.

"El comercio no mata el empleo, protege el consumo", defiende Hicks, que subraya que la globalización ha creado millones de puestos en los servicios y la logística de los países occidentales que ha destruido en sus industrias. Si los empleos industriales se acaban perdiendo y las máquinas son capaces de aprender y las nanotecnologías o el internet de los objetos anuncian una "cuarta revolución industrial", ¿qué puede hacerse por el trabajo en los países desarrollados?

Algunas ideas, como la renta básica universal, están en fase de elaboración. La puesta en marcha de otras, más manidas, como la necesidad de una mejor formación, es más urgente que nunca. Son temas que se tratarán en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que se celebrará esta semana, marcada también por la investidura de Donald Trump en Estados Unidos el próximo viernes.

"Estamos en un giro histórico. Necesitamos conceptos nuevos. No podemos limitarnos a tener soluciones populistas", afirma el fundador del Foro de Davos, Klaus Schwab.