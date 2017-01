AIRE LIBRE Suplemento Aire Libre 16/01/2017 Redacción Leer mas ...

Historias de los tiempos de la colonia



“Una visita a las colonias de la república Argentina” es un libro escrito en 1889 por Alejo Peyret quien fue historiador, político, agrónomo y administrador de las colonias en Entre Ríos. En su libro narra pormenores de la vida de los inmigrantes -principalmente suizos- en las distintas colonias del país. “La ociosidad es madre del aburrimiento; pero los colonos habían traído escopetas y carabinas; la caza era abundante en la selva y en el campo donde los avestruces y venados pastoreaban fraternalmente con las vacas y las yeguas. Los carpinchos y las nutrias pululaban en los arroyos; los patos en las lagunas, las perdices en los pajonales; bandadas de palomas y cotorras oscurecían el cielo, sin contar con los tordos, teruterus, los flamencos, las bandurrias y un sinnúmero de aves: de manera que los colonos, todos buenos tiradores tenían como divertirse y añadir manjares suculentos a la ración de carne que les distribuían. Hubo uno que se dedicó exclusivamente a la caza de venados y carpinchos, y siguió haciéndolo, aun cuando los otros habían emprendido sus tareas agrícolas. Llevaba exactamente la lista de sus presas y a los dos o tres años había alcanzado una cifra realmente increíble. Otro, que era cazador de gamuzas en su tierra, pero ya entrado en edad, solía decir que ninguna se le escapaba desde que divisaba sus astas. No puede negarse que estos suizos eran dignos descendientes de Guillermo Tell aunque habiendo reemplazado la ballesta por la carabina; no había mejores tiradores en el mundo. Muchos, además de cazadores, habían sido soldados, habiendo servido a su patria, donde todos lo son, en Italia, en Roma, en Nápoles, en Sicilia, en las guerras civiles y revoluciones de 1848. Había uno al que todos sus compatriotas lo llamaban “El Capitán” y efectivamente había traído su uniforme con charreteras y su espada, usándolo más tarde en las grandes ocasiones, cuando se trataba de una función, es decir cuando algún personaje político venía a visitar la colonia. El mandaba entonces la parada y estaba contentísimo. Sí lo hizo cuando en 1870 vino el presidente Sarmiento con el general Urquiza. Ahora ya muerto el capitán Alejo Delaloye bien merece que se le consagre este recuerdo en tan grande obra que es la colonización argentina. Pero, aunque cazadores todos y soldados casi todos, no habían venido a América para cazar ni para pelear…”.



Algunos consejos para la salida de pesca



PESCAR MAS. Las mejores horas son durante la noche y las primeras del amanecer.



Los siguientes son algunos consejos que, para los pescadores más viejos pueden parecer obvios pero, para los más jóvenes les pueden ser muy útiles. Si va a salir a pescar en lancha trate de llevar sólo lo indispensable y dentro de un bolso impermeable para evitar que se moje o ande dando vueltas por la embarcación. En una lancha nunca sobra espacio por lo que debemos ser discretos a la hora de llevar equipaje. Una caja de pesca bien equipada por embarcación es suficiente. No obstante, si prefiere usar sus elementos, lleve una caja bien chica con 5 o 6 plomadas del tipo preferido, no más de 10 anzuelos, algunos chicotes de acero ya armados y si quiere un carretel de 100 metros de línea. Una pinza o alicate completarán el equipo. Seguramente en una salida de medio día no necesitará más. Respecto de la ropa: aún en verano, por las mañanas en lancha, hace frío. Una campera fina e impermeable será suficiente. Por supuesto sombrero y camisas mangas largas y pantalones largos si quiere evitar parecerse a un tomate. Intentar broncearse arriba de una lancha no es lo indicado para una salida de pesca. Evite arrojar sus aparejos al mismo sitio donde tiraron sus compañeros. Evitará "galletas" y molestará menos. Recuerde que la pesca es el deporte de la espera y la paciencia. No se enoje si no pesca, no haga ruidos innecesarios, trate de ser una persona con quien resulte agradable estar arriba de una lancha varias horas. A la hora de lanzar la embarcación al agua, sacarla, o armar el campamento, colabore con las tareas. Si sale con guías o baqueanos del lugar sea respetuoso y escúchelos; por lo general conocen mucho del río y uno aprende con ellos. No arroje basura al río ni la deje tirada en la isla, no corte árboles ni mate animales innecesariamente. Respete los cupos y épocas de veda, pesque deportivamente y exija que los demás también lo hagan.



Altura del río y el pique



Al día de ayer Prefectura Naval Argentina informaba que en el puerto de La Paz el río Paraná registraba una altura de 4.54 metros, en Hernandarias 3.98 metros, en Paraná 3.65 metros y en Santa Fe 4,20 metros. Desde Paso de la Patria hacia abajo el río viene creciendo por lo que podemos pronosticar que durante una semana o más, es seguro que crecerá unos centímetros más. Si tenemos en cuenta que el 19/12 informábamos que en La Paz el río registraba una altura de 4.07 metros, la diferencia con la situación actual es de casi 50 centímetros. Las lagunas tienen gran caudal de agua y desaguan con correntada fuerte en los ríos y arroyos. Como los ríos aún no han desbordado hay muchas correderas favoreciendo las condiciones del pique. Aún hay muchas Palometas por lo que se deben aprovechar las horas donde el agua está más fría y disminuye la actividad de estos peces. Para quien se aguanta la mosquitada la noche es la mejor opción de pesca, sino las primeras horas luego del amanecer. Con tripero se pueden sacar buenos patíes, armados y amarillos. Con mojarra salen algunos Mandubés pico de pato y con morena, de noche en las correderas y debajo de los carrizales, se puede enganchar algún cachorrito. Todos nos hemos enterado de que en la zona de San Javier hasta Santa Rosa de Calchines se han sacado surubíes de gran tamaño (más de 30 kilos) por supuesto la mayoría con redes pero… la posibilidad de enganchar alguno con el anzuelo siempre está presente. El río Salado está muy crecido, en San Justo registra una altura de 9.33 metros y creciendo, en Recreo 5.72 metros y en Santo Tomé 4.45. El arroyo Cululú registra una altura de 3.43 metros. Al Salado cuando crece le entran peces desde el Paraná por lo que se transforma en un pesquero para tener en cuenta. En menor medida el Cululú presenta las mismas características. Por ahora, tanto el Salado como el Cululú están muy crecidos y las zonas aledañas inundadas por lo que es difícil llegar hasta el cauce principal. Luego cuando baje será cuestión de ir a probar suerte. La recomendación para quienes van al río es navegar con cuidado y protegerse adecuadamente del sol. Pantalón largo y camisa o remera mangas largas, sombrero de alas anchas y protector solar es el equipo indicado. Sabemos que a algunos les gusta mucho la pesca con tarros. Esta se realiza en las horas más calurosas ya que son las cercanas al mediodía (antes y después). Para estos pescadores la recomendación además de la protección solar es la de hidratarse convenientemente (preferiblemente con agua).