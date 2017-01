Un "5" a la gestión Nacionales 16/01/2017 Redacción Leer mas ...

El empresario Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, sorprendió al calificar la gestión de su hijo en 2016 con 5 puntos, y explicó que no le otorgó mayor puntaje porque hubo que "arreglar lo hecho por gobiernos terribles, desde Menem a los K".

"El primer año más no se podía hacer. No ha podido empezar construyendo, sino arreglando lo hecho por gobiernos terribles, desde Menem a los K. Con esa salvedad, le pongo un 5. Pero sé que ha querido ir por más", señaló en una entrevista publicada este domingo en el diario La Nación.

El hombre de negocios opinó que, como padre, su consejo a Mauricio es que no aspire a una reelección dado que "cuatro años son suficientes" para darse por hecho, con la satisfacción del "deber cumplido".

En este sentido, deslizó que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, podría ser una potencial sucesora, tras considerar que es "fantástica" y un "faro para el país".

Consultado acerca de las empresas offshore de la familia Macri que salieron a la luz a partir de la filtración internacional de los "Panamá Papers" en abril del 2016, rechazó las acusaciones sobre supuesto lavado de dinero y calificó la polémica como un "tema político" y una "payasada".