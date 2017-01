Piden que Arribas se presente en la Justicia Nacionales 15/01/2017 Redacción Leer mas ...

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El senador nacional oficialista Luis Naidenoff instó ayer al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, a que se presente de forma "espontánea" en la Justicia para "esclarecer la situación" sobre su presunta vinculación con el escándalo de corrupción en Brasil conocido como "Lava Jato".

Naidenoff, senador radical por Formosa del interbloque de Cambiemos en la Cámara alta, se sumó así a otros oficialistas que manifestaron su inquietud por la situación de Arribas, como la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el jefe de la bancada oficialista de Diputados, Mario Negri.

"Lo que tiene que hacer el señor Arribas es presentarse de manera inmediata y espontánea ante la Justicia para aclarar su situación", sostuvo el senador oficialista, que advirtió que "no es bueno el estado de sospecha permanente de la función pública".

En diálogo con Radio 10, el legislador reconoció que tras las denuncias contra el jefe de la AFI por el supuesto cobro de poco más de medio millón de dólares de parte de un operador de la empresa brasileña Odebrecht -envuelta en el caso de corrupción conocido como "Lava Jato"- "hay que dar un corte rápido a esto y eso es una presentación espontánea".

En ese sentido, el formoseño se refirió a las explicaciones que brindó Arribas a través de un comunicado de prensa, en el que dijo haber cobrado 70 mil dólares de Odebrecht como parte de pago de un inmueble en San Pablo, y consideró que eso no alcanza al haber una denuncia en sede judicial.

"Esta idea de demostrar o acreditar el alejamiento de toda sospecha mediante las redes sociales sirve en tanto y en cuanto no se dé una denuncia concreta. Cuando ya tenés un juez, lo que tenés que hacer es presentarte ante la Justicia", opinó Naidenoff.

El senador aludió de esa manera a las presentaciones judiciales que realizaron Carrió y los diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde, Teresa García, Martín Doñate, María Emilia Soria y Rodolfo Tailhade, que cayeron en manos de los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Sebastián Casanello, respectivamente.

Acerca de la denuncia hecha por la cofundadora de Cambiemos, Naidenoff manifestó: "Si hay algo que ´Lilita´ demostró a lo largo de los años es coherencia en estos temas. Siempre que se ha dado una sospecha sobre un funcionario se presentó y denunció. Es una dirigente con mucha coherencia".

"No le podemos reprochar su conducta en lo que tiene que ver con la institucionalidad", agregó el senador nacional del oficialismo.

Consultado sobre los pedidos de algunos dirigentes para que el presidente Mauricio Macri aparte de su cargo a Arribas, el formoseño pidió "no caer en el tema de la separación", aunque advirtió que "si hay excesos, desde la política se sabe qué decisiones se tienen que tomar".

"Un Gobierno debe tener fortalezas y firmezas para sostener cuando hay que sostener y para cuando hay que dar un corte", agregó el senador quien recordó el caso del director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, "que fue apartado y luego restablecido en su función" tras aclararse una denuncia en su contra.

Asimismo, el radical señaló que se "necesita exigir como ciudadano justicia con fortaleza, independencia y que se investigue sin ningún tipo de presión" y, en ese sentido, concluyó: "En este año se dio un salto enorme, sucedieron cosas

impensadas como que una vicepresidenta (Gabriela Michetti) o un Presidente puedan ser investigados sin ningún tipo de presiones".

Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, resaltó que "este es un Gobierno que se pone a disposición de la Justicia desde el primer momento".

"Otro gran cambio es poder dar las explicaciones que uno tiene que dar cuando hace falta", afirmó el funcionario nacional, quien agregó en diálogo con Radio Mitre que será la Justicia la que determine si las explicaciones del jefe de los espías fueron "suficientes".