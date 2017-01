Messi anotó y Barcelona goleó Deportes 15/01/2017 Redacción ESPAÑA

Ampliar FOTO NA GOLEADORES. Messi y Suárez convirtieron ante Las Palmas.

El Barcelona goleó este sábado por 5 a 0 a Las Palmas, con un doblete de Luis Suárez, en partido de la 18ª jornada de la liga española, en la que se colocó provisionalmente segundo por detrás del líder, el Real Madrid. El uruguayo Luis Suárez logró un doblete en una goleada en la que contribuyeron el argentino Leo Messi, el turco Arda Turan y Aleix Vidal, con un tanto cada uno, lo que permite al Barça superar provisionalmente al Sevilla (3º), a la espera de su partido contra el Real Madrid de este domingo. El resultado reflejó el amplio dominio del Barcelona en el campo, donde volvieron a ser determinantes Messi y Suárez, sin Neymar, que se quedó en el banquillo. El dúo rioplatense domina la tabla de goleadores ligueros con 14 tantos cada uno, con tres de ventaja sobre los siguientes mejores artilleros, el celtiña Iago Aspas y el astro portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo (11). En otro partido del día, el Atlético de Madrid afianzó su cuarta posición liguera al ganar por un corto 1 a 0 al Betis (14º) con un gol de Nico Gaitán (8). La victoria permite al Atlético acercarse un poco más a los tres primeros, colocándose a solo dos puntos del Sevilla y alejándose del quinto, el Villarreal, que no pudo pasar del empate 0 a 0 en el campo del Deportivo La Coruña (15º).



CHELSEA RESISTE

El Chelsea, con dos goles de Marcos Alonso y uno del también español Pedro Rodríguez, ganó 3 a 0 en el campo del Leicester (15º), este sábado en la 21ª jornada de la Premier League, donde reforzó su liderato y se olvidó de los rumores sobre el futuro de Diego Costa. El hispano-brasileño no entró en la convocatoria para este partido y la prensa especula con una fuerte discusión con el cuerpo técnico y con una lucrativa oferta del fútbol chino. Los goles españoles del Chelsea, en ausencia del colíder de la tabla de máximos anotadores de la Premier League, llegaron por partida doble con Marcos Alonso (minutos 6 y 51) y luego con Pedro (71). El Chelsea se puso con 52 puntos y resistió bien la presión después de las victorias del Tottenham y el Arsenal, que se colocaron provisionalmente segundo y tercero, tras ganar 4 a 0 a West Bromwich (8º) y el ahora colista Swansea (20º), respectivamente. Tras la victoria del líder, los Spurs continúan a 7 puntos y los Gunners a 8. Desplazaron por ahora al Liverpool al cuarto puesto (44 puntos, los mismos que el Arsenal), antes de que los Reds visiten este domingo al Mánchester United (6º) en Old Trafford. El Mánchester City (5º, 42 puntos) cae por su parte fuera de la zona Champions, a la que podría volver hoy, cuando visite al Everton (7º).