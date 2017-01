El hockey de CRAR definió su staff Deportes 15/01/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO UN SOLO FRENTE./ Intervendrá solamente en la ASH.

En un año donde volverá a participar únicamente en los torneos de la Asociación Santafesina, el hockey del CRAR ya tiene todo organizado para esta temporada. En la misma será prioritaria la apuesta en la capacitación y el desarrollo de sus divisiones menores.

En relación a 2016, se sumarán cinco personas dentro del proyecto, cuatro de ellas profesores. Esto marca el desarrollo de la disciplina y el importante respaldo dentro de la institución. Fabián Montesano continuará al frente del plantel superior, donde junto a Matías Rodriguez este año se suma como asistente técnico Nicolás Navarro, quien el año pasado hizo una buena campaña con Juventud de Humboldt en la FOH. La parte física continuará a cargo de Alejandro Chiavón.

Asimismo, Montesano mantiene su función de Coordinador de planteles competitivos. En las infantiles también habrá una Coordinadora, en este caso Cecilia Ternengo y se sumará Ariel Mendieta como preparador físico.

Este es el detalle de los cuerpos técnicos de hockey femenino: Infantiles: entrenadoras, Agostina Acosta, Yanina Ruppen, Julieta Bruera. Coordinadora: Cecilia Ternengo.

Sub 12 y Sub 14: Pamela Dominguez y Elena Brown.

Sub 16: Fabián Montesano y Matías Rodriguez.

Sub 18: Fabián Montesano y Nicolás Navarro.

Primera y reserva: Fabián Montesano, Matías Rodriguez y Nicolás Navarro. Preparación física: Alejandro Chiavón (planteles mayores) y Ariel Mendieta (juveniles).

Entrenador de arqueras y corners cortos: Guillermo Rastelli. Los entrenamientos darán inicio el lunes 23 de enero en Sub 16, 18, reserva y primera. Luego en febrero el resto de las divisiones menores y en marzo las infantiles.



DEJA LA FOH

Junto a la definición de los cuerpos técnicos para 2017, se conoció la decisión de CRAR de no continuar participando en el certamen de la Federación del Oeste.