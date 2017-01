Tenis: no pudo Trungelliti

El santiagueño Marco Trungelliti (150º) no pudo ante el japonés Go Soeda (141º) en la última ronda de la clasificación del Abierto de Australia. Fue 6-2, 3-6 y 6-4 para el asiático quien, de esta manera, se aseguró un lugar en el cuadro principal del primer Grand Slam del año.

En tanto, los tenistas argentinos Federico Delbonis, Diego Schwartzman y Facundo Bagnis debutarán este domingo en el comienzo del cuadro principal. Delbonis, 43 en el ranking mundial y el mejor argentino de los que jugarán en Melbourne, enfrentará al estadounidense Steve Johnson (33); Schwartzman (52) se medirá con el uruguayo Pablo Cuevas (22) y el rosarino Bagnis (55) lo hará frente al británico Daniel Evans (67).

El azuleño Delbonis y Johnson se enfrentarán en el último turno de la cancha 20, bien entrada la madrugada argentina. Será el segundo partido entre ambos, ya que el norteamericano se impuso en el Masters 1000 de Cincinnati de 2016. Schwartzman, que tendrá un muy duro examen frente a Cuevas, jugará en el tercer turno de la cancha 13, mientras que Bagnis lo hará en el último de la 14 con Evans.



POR EL NUMERO 1

La carrera entre Andy Murray y Novak Djokovic por ser el mejor tenista del momento, que marcó el año 2016, continuará a partir del lunes en Melbourne con el inicio del Abierto de Australia, donde Roger Federer y Rafa Nadal esperan demostrar que todavía pueden aspirar a grandes logros.

El británico, número 1 mundial, y el serbio, número 2, ya tuvieron un primer partido en este 2017. Fue en la final de Doha, el pasado 7 de este mes, y allí Djokovic ganó tras un combate de casi tres horas. Murray vio cortada allí su racha de 28 partidos oficiales seguidos ganando, que le hizo vivir un gran final de 2016 y arrebatar a Djokovic el número 1.

El pasado año, el escocés brilló con 8 títulos, entre ellos Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el ATP Masters de final de temporada. Ahora su desafío es levantar el trofeo en Melbourne, después de cinco finales perdidas. El serbio, por su parte, acumula seis títulos en total en el Abierto de Australia, incluyendo cinco en las últimas seis ediciones.

Para que haya un nuevo cambio de líder en la ATP, Djokovic necesita revalidar su título y que Murray no llegue a semifinales. Una combinación que se presenta improbable, pero no imposible, ya que este año el torneo se presenta con un pronóstico incierto por la situación en el ránking de dos pesos pesados de años anteriores, Federer (número 17 del mundo) y Nadal (número 9), que pueden cruzarse en el camino de los dos favoritos.