Reclamos de Nación: encaminados para lograr una salida beneficiosa

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la semana anterior, en oportunidad de darse a conocer oficialmente la integración del nuevo Organigrama Municipal, el flamante secretario de Gobierno, Marcelo Canavese, hizo saber que el Municipio local - al igual que otros gobiernos locales de la región- había recibido una carta documento del gobierno nacional, reclamando por falta de rendición por fondos girados para obras desde el gobierno central, en la administración anterior.

En reciente viaje a la capital federal, el funcionario municipal - quien hizo otras gestiones en compañía del intendente, Gonzalo Toselli- se ocupó de entrevistarse con funcionarios buscando una solución que permita a los sunchalenses contar con las obras.



MEDIO AMBIENTE

Durante una entrevista que nos concediera el pasado viernes hizo saber que "en realidad aprovechamos que teníamos planificado viajar estuvimos hablando con la gente del Ministerio de Medio Ambiente que corresponde al Rabino Bergman, a quienes hicimos un comentario por el tema de la situación climática, para nosotros fue muy compleja, sobre todo la semana pasada el inconvenientes que estuvimos teniendo, esperemos que no tengamos nuevas lluvias".



RECLAMOS

Más adelante señaló que "lo que nosotros recibimos fue una carta documento. Tenemos varios reclamos de distintos organismos que corresponden a obras que se habían gestionado en la administración de Ezequiel Bolatti que faltaban hacer rendiciones o culminar la obra, como en el caso de calle Montalbetti, que pudimos resolverlo. La Nación nos había mandado el dinero para poder continuar la obra, que se hizo. Y en el medio empezamos a tener reclamos, puntualmente nos llegaron reclamos que corresponden a un programa que se llamaba Espacio de Integración Barrial y Recreación Ciudadana, donde en su momento se había hecho un aporte de casi quinientos mil pesos que tenemos que rendirlo, pero por el otro lado lo que están manifestándonos es que del proyecto original no hubo final de obra y hay varias cosas que están faltando. Y también aprovechamos la reunión que tuvimos con Sebastián García de Luca, que es el vice ministro de la cartera del Interior y al equipo de él lo que hicimos es mandar los llamémoslos 'pendientes' para que ellos de alguna manera vayan viendo los estados de situación y que después podamos ir rindiendo, nuestro objetivo es no devolver plata sino terminar las obras.

"Independientemente tenemos que pensar que debemos tomar dinero del Estado Municipal porque actualmente los valores son mucho más elevados, pero el objetivo que planteamos es que en lugar de devolver el dinero plantear las alternativas, de manera conjunta, llegar a un acuerdo y poder hacer la obra".

"La propuesta es viable pero en el medio hay toda una cuestión jurídica, porque estas intimaciones también provocan que a nosotros después nos traben aportes de cosas que ya venimos gestionando".

Agregó más adelante que "hay expedientes de obras que no fueron realizadas.También es cierto que con un cambio de gobierno fueron quedando en un 'gris', por otro lado hay otras, como esta en particular, que es una obra que se había iniciado y no se había rendido, pero esto ya venimos manejándolo, porque en la Provincia nos pasó exactamente igual con Obras Menores, nosotros teníamos de 2012 a 2015 que no se había rendido Obras Menores, pudimos destrabar eso y de allí en más pudimos solucionar el resto de las partidas, en Nación ocurre de la misma manera, lo que está pendiente de rendición genera trabas para gestiones posteriores".



PUERTAS ABIERTAS

En otro pasaje, son satisfacción consideró que "tanto con la Nación como con la Provincia tenemos las puertas abiertas con el gobierno provincial en forma permanente, incluso con Pablo (Pinotti, coordinador del Nodo Rafaela),tenemos un diálogo directo y también con los distintos Ministerios; y con la Nación logramos a través del contacto que tenemos con Sebastián (García de Luca, vice ministro del Interior) entrar desde el ministerio del Interior.Ya conseguimos de la Nación un aporte de dos millones ochocientos mil pesos del programa Intramuros del Ministerio de la Producción que es para pavimentar el Parque Industrial.



VIVIENDAS

"Con el ministerio de Bergman, fuimos a hablar por la nueva planta de residuos urbanos, estamos trabajando con ellos y en el medio también con el consorcio para hacer los pedidos que correspondan para poder hacer el traslado.

"Estamos trabajando también en lo que corresponde a vivienda para que tengamos la posibilidad que la Nación nos incluya en los planes. Hay que recordar que la gente ya puede anotarse para treinta viviendas, 15 con lote propio y 15 municipales, de un plan provincial.



GASODUCTO



En relación a esta anhelada obra puso de manifiesto que "nosotros llevamos adelante gestiones con la gente del Ministerio de Energía porque, al ser la Nación quien va a administrar la obra hay que hacer modificaciones - no sé si es el término correcto- pero hay temas jurídicos que hay que resolver , porque Sunchales era la administradora, eso se modifica en su totalidad.

"Periódicamente nos reunimos para ver el avance, en el último encuentro nos comentaron que más o menos para el mes de marzo saldrían a la venta los pliegos y en el mes de julio tendría que darse inicio a la obra. La parte importante es también que la obra está en el Presupuesto Nacional, lo que de por sí ya es una garantía".