Las "guerras narco" causan 4 de cada 10 homicidios en el país

Venta de drogas y diferentes formas de venganzas. Nuestro país no está exento del narcotráfico que sólo en Rosario, en 2016, tuvo 400 homicidios.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Cuatro de cada 10 homicidios que se cometen en la Argentina tienen su origen en las denominadas "guerras narco", que son las disputas por territorios para la venta de drogas, en forma de venganzas, emboscadas y salvajes crímenes cometidos para generar miedo. "Se está mejicanizando la situación. Sólo en Rosario tuvimos el año pasado 400 homicidios ligados al narcotráfico. Hay que sumar los asesinatos en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano, y provincias como Formosa, Corrientes, La Rioja, Chaco y Salta, entre otras, donde hay grupos organizados que se disputan el negocio a sangre y fuego", dijo al Diario Popular Claudio Izaguirre, director de la Asociación Antidrogas de la República Argentina.

La masacre registrada el 29 de diciembre pasado en el barrio La Perla, del partido de Moreno, donde tres personas fueron asesinadas a balazos, es una muestra del crecimiento de la violencia entre bandas. Ese ataque narco tuvo como víctimas a dos hombres y una mujer, que fueron asesinados en una casa tomada que funcionaba como bunker, y para la justicia fue un ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Trovato, de 34 años, Jonathan Damián Catriel Flores, de 22, y Yésica de los Angeles Garcilazo, de 24. "Es muy difícil tener una cifra concreta de la cantidad de muertes por ajustes del narcotráfico registrados cada día, porque va fluctuando. Pero cuando miramos las estadísticas generales de homicidios, sabemos que 4 de cada 10 ocurren por la problemática de la droga. Ahí tenemos un alerta, ya que la situación aún no es México, pero vamos camino a eso si no se toman las medidas correctas", dijo Izaguirre.

En el caso del barrio La Perla, las víctimas fueron ejecutadas por dos sicarios que llegaron en moto. "Patearon la puerta y sin mediar palabra asesinaron de un tiro en la cabeza a cada uno de los hombres. Después fueron a la pieza y mataron a la chica. Todo fue en cuestión de segundos", dijo un jefe policial sobre el hecho.

Izaguirre sostuvo, para contextualizar lo sucedido en Moreno, que "las bandas comienzan a ser cada vez más temerarias, y la forma de cuidar sus espacios de comercialización es utilizando la violencia extrema, el terror, y eso se logra con ejecuciones, sin piedad alguna hacia el adversario".

"Las autoridades deben estar muy atentas, porque las cosas se empiezan a dirimir con mucha frecuencia a los tiros, con muertes. Si la estadística sostiene que el 40% de las muertes dolosas del país tienen un vínculo narco, debería actuarse en consecuencia. Vemos que ya empiezan a ostentar armas largas, como las AK47 que son las armas rusas ahora usadas por narcos", señaló el experto. Asimismo, el titular de la Asociación Antidrogas dijo que "aquí el narcotráfico todavía no avanzó sobre autoridades políticas, judiciales y policiales, como ocurre en otros países, porque está en una etapa que le alcanza con comprar voluntades, con las coimas, pero estamos alertando que es el próximo paso". Por último, Izaguirre explicó que "hay una propuesta que se viene haciendo para que la población reciba una recompensa de dinero si ofrece datos certeros sobre el accionar de bandas que venden drogas, y esto puede tener muy buenos resultados, generando un interesante puente entre las instituciones del Estado y los ciudadanos".